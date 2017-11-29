Kalp Atışı 22. bölüm 2. fragmanı: "Ben seni hep sevdim, seviyorum, seveceğim!"

Başrollerini Öykü Karayel ve Gökhan Alkan'ın paylaştığı SHOW TV'nin büyük beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı'nın 22. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Dizinin yayınlanan fragmanını izleyen izleyiciler, Cuma akşamı ekrana gelecek olan yeni bölüm öncesinde oldukça meraklandı. İşte Kalp Atışı 22. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölüme dair detaylar...
Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı’nın 22. Bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Hastaneye getirilen kanlar içindeki hastanın Eylül’ü sorduğu, Sinan’ın babası Süleyman’a öfkesinin giderek büyüdüğü tanıtımda Nesrin’in sözleri Eylül için kötü günlerin habercisi mi dedirtiyor.
Beyazlar içindeki Eylül ile Ali Asaf’ın en özel gününde Ali Asaf’ın, “Ben seni hep sevdim, seviyorum, seveceğim!” sözleri dikkat çekiyor. Cuma günleri ekrana gelen ve ilgiyle izlenen Kalp Atışı’nın yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.
Kalp Atışı’nın merakla beklenen yeni bölümü 1 Aralık Cuma saat 20.00'de Show TV'de!
Kalp Atışı’nın Cuma akşamı ekrana gelecek 22. bölümünde;
Ali Asaf ve Eylül, karşılarına çıkan tüm engellere rağmen evlilik yoluna girmişlerdir. Nikâh için Ali Asaf'ın sürprizi Oğuz sayesinde sorunsuz ilerlerken, Turan komiserden gelen telefon hastanede heyecanlı anların yaşanmasına neden olur.
Süleyman’ın hastaneyi ele geçirme planları acımasızca ilerlemektedir. Tüm bunlar yaşanırken Sultan’ın gelişi olayları yeni bir yöne doğru götürecektir. Peki, kimdir Sultan? Zaman olarak neden Eylül ile Ali Asaf'ın en mutlu gününü seçmiştir?
Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in yaptığı, senaryosunu Makbule Kosif, Eda Tezcan, Melis Veziroğlu Yılmaz, Meryem Demirli ve Ahmet Ruhan Arca’nın yazdığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ali Burak Ceylan, Merve Çağıran, Hakan Gerçek, Tuğçe Kumral, Fatih Dönmez, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz ve Erdem Kaynarca eşlik ediyor.
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