Kalp Atışı 23. bölüm fragmanı: "Katil, katilsin sen!"

SHOW TV'de Cuma akşamları ekrana gelen ve izleyicileri ekran başına kilitleyen fenomen dizi Kalp Atışı'nın 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanan fragmanındaki sahneler izleyicilerde büyük merak uyandırdı. İşte Kalp Atışı 23. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları...

"KATİLSİN SEN!"

Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı’nın 23. bölüm tanıtımı yayınlandı. Eylül’ü götüren polis aracının kaza yaptığı ve Eylül’ün yaralanan polise müdahale ettiği tanıtımda Nazlı, “Katil, katilsin sen!” diyerek Eylül’ü suçluyor.

Ali Asaf’ın uyandığında kendini bağlı halde bulduğu anlarda Eylül, bunu yapan kişinin kim olduğunu bildiğini söylüyor. Cuma günleri ekrana gelen ve ilgiyle izlenen Kalp Atışı’nın yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.

Kalp Atışı’nın merakla beklenen yeni bölümü 8 Aralık Cuma saat 20.00'de Show TV'de!

KALP ATIŞI'NIN BİR ÖNCEKİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Kalp Atışı’nın geçtiğimiz Cuma akşamı ekrana gelen 22. bölümünde;

Plastik Cerrah Sultan, intikam almak için hastaneye geldi. Süleyman hastaneyi ele geçirmek için Sinan’ı mahkeme kararıyla kliniğe yatırmak istedi. Sultan, Ali Asaf’ın evine girerek her yere kamera yerleştirdi. Evlilik hazırlıklarına hızla devam eden Eylül ve Ali Asaf’ı adım adım izleyen Sultan intikam için ikilinin en mutlu gününü seçti.

Sultan, muhteşem bir düğünle birbirlerine evet diyen Eylül ve Ali Asaf’ın mutluluğa yürüdüğü geceyi kabusa çevirdi. Uyandığında her yeri kan içinde bulan Eylül şoka girdi. Polislerin geldiği ve Eylül’ü tutukladıkları final sahnesi Ali Asaf’a ne oldu dedirtti.

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in yaptığı, senaryosunu Makbule Kosif, Eda Tezcan, Melis Veziroğlu Yılmaz, Meryem Demirli ve Ahmet Ruhan Arca’nın yazdığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ali Burak Ceylan, Merve Çağıran, Hakan Gerçek, Tuğçe Kumral, Fatih Dönmez, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz ve Erdem Kaynarca eşlik ediyor.

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Kalp Atışı 23. bölüm fragmanı

Kalp Atışı yeni bölüm fragmanı