Kalp Atışı 23. bölüm fragmanı: "Katil, katilsin sen!"

SHOW TV'de Cuma akşamları ekrana gelen ve izleyicileri ekran başına kilitleyen fenomen dizi Kalp Atışı'nın 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanan fragmanındaki sahneler izleyicilerde büyük merak uyandırdı. İşte Kalp Atışı 23. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları...
"KATİLSİN SEN!"
Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı’nın 23. bölüm tanıtımı yayınlandı. Eylül’ü götüren polis aracının kaza yaptığı ve Eylül’ün yaralanan polise müdahale ettiği tanıtımda Nazlı, “Katil, katilsin sen!” diyerek Eylül’ü suçluyor.
Ali Asaf’ın uyandığında kendini bağlı halde bulduğu anlarda Eylül, bunu yapan kişinin kim olduğunu bildiğini söylüyor. Cuma günleri ekrana gelen ve ilgiyle izlenen Kalp Atışı’nın yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.
Kalp Atışı’nın merakla beklenen yeni bölümü 8 Aralık Cuma saat 20.00'de Show TV'de!
KALP ATIŞI'NIN BİR ÖNCEKİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
Kalp Atışı’nın geçtiğimiz Cuma akşamı ekrana gelen 22. bölümünde;
Plastik Cerrah Sultan, intikam almak için hastaneye geldi. Süleyman hastaneyi ele geçirmek için Sinan’ı mahkeme kararıyla kliniğe yatırmak istedi. Sultan, Ali Asaf’ın evine girerek her yere kamera yerleştirdi. Evlilik hazırlıklarına hızla devam eden Eylül ve Ali Asaf’ı adım adım izleyen Sultan intikam için ikilinin en mutlu gününü seçti.
Sultan, muhteşem bir düğünle birbirlerine evet diyen Eylül ve Ali Asaf’ın mutluluğa yürüdüğü geceyi kabusa çevirdi. Uyandığında her yeri kan içinde bulan Eylül şoka girdi. Polislerin geldiği ve Eylül’ü tutukladıkları final sahnesi Ali Asaf’a ne oldu dedirtti.
Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in yaptığı, senaryosunu Makbule Kosif, Eda Tezcan, Melis Veziroğlu Yılmaz, Meryem Demirli ve Ahmet Ruhan Arca’nın yazdığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ali Burak Ceylan, Merve Çağıran, Hakan Gerçek, Tuğçe Kumral, Fatih Dönmez, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz ve Erdem Kaynarca eşlik ediyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.