Kalp Atışı'nın heyecanla beklenen 23. yeni bölümü bu akşam izleyicinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Ali Asaf'ın kaybolmasından Eylül'ü sorumlu tutan polisler Eylül'ü sorguya alıyor. Ali Asaf ise Sultan tarafından kaçırılmıştır. Kimsenin bulamayacağı yerde olan Ali Asaf'ı Eylül kurtarmak için her yolu arayacak. İşte Kalp Atışı'nın heyecan dolu 23. yeni bölüm fragmanı ve özeti...

KALP ATIŞI 23. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ: ALİ ASAF KURTARILABİLECEK Mİ?

“Kalp Atışı”nın bu akşam ekrana gelecek 23. bölümünde Eylül, Ali Asaf’ın kaybolmasının tek şüphelisi olarak polis sorgusundayken, Ali Asaf ise Sultan tarafından kaçırılmış ve kimsenin bulamayacağı bir yere kapatılmıştır. Beklenmedik olaylar Sultan’ın Ali Asaf için kurduğu oyunun seyrini bir anda değiştirir. Hastane içindeki iktidar savaşı adeta bir taht kavgasına dönüşmüş, Sinan ve Süleyman’ın arası kapanmayacak bir şekilde açılmıştır. Düşmanlarının yanı başında olduğundan habersiz Eylül kocasını kurtarmanın yollarını aramaktadır. Ancak internete düşen bir video görüntüsü izleyenleri şok eder. Herkes nefeslerini tutmuş ne olacağını beklemektedir.

Kalp Atışı 23. bölüm 2. fragmanı;

Kalp Atışı 23. bölüm fragmanı;

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in yaptığı, senaryosunu Makbule Kosif, Eda Tezcan, Melis Veziroğlu Yılmaz, Meryem Demirli ve Ahmet Ruhan Arca’nın yazdığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ali Burak Ceylan, Merve Çağıran, Hakan Gerçek, Tuğçe Kumral, Fatih Dönmez, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz ve Erdem Kaynarca eşlik ediyor.

KALP ATIŞI 22. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Kalp Atışı’nın geçtiğimiz Cuma akşamı ekrana gelen 22. bölümünde;

KALP ATIŞI 22. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Plastik Cerrah Sultan, intikam almak için hastaneye geldi. Süleyman hastaneyi ele geçirmek için Sinan’ı mahkeme kararıyla kliniğe yatırmak istedi. Sultan, Ali Asaf’ın evine girerek her yere kamera yerleştirdi. Evlilik hazırlıklarına hızla devam eden Eylül ve Ali Asaf’ı adım adım izleyen Sultan intikam için ikilinin en mutlu gününü seçti.

Sultan, muhteşem bir düğünle birbirlerine evet diyen Eylül ve Ali Asaf’ın mutluluğa yürüdüğü geceyi kabusa çevirdi. Uyandığında her yeri kan içinde bulan Eylül şoka girdi. Polislerin geldiği ve Eylül’ü tutukladıkları final sahnesi Ali Asaf’a ne oldu dedirtti.

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in yaptığı, senaryosunu Makbule Kosif, Eda Tezcan, Melis Veziroğlu Yılmaz, Meryem Demirli ve Ahmet Ruhan Arca’nın yazdığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ali Burak Ceylan, Merve Çağıran, Hakan Gerçek, Tuğçe Kumral, Fatih Dönmez, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz ve Erdem Kaynarca eşlik ediyor.

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