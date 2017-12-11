Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı’nın 24. bölüm tanıtımı yayınlandı. Eylül’ün Selim’le birlikte Ali Asaf’ı bulmaya çalıştığı tanıtımda Ali Asaf, bir arabanın içinde kendine gelmeye çalışıyor. Ali Asaf’ı kurtarmak için elinden geleni yapan Eylül’ün “Biliyorum beni bekliyorsun, gelmemi bekliyorsun. Biliyorum sen dayanırsın!” sözleri dikkat çekiyor. Cuma günleri ekrana gelen ve ilgiyle izlenen Kalp Atışı’nın yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.

KALP ATIŞI 24. BÖLÜM FRAGMANI: EYLÜL ALİ ASAF'I KURTARABİLECEK Mİ?

Kalp Atışı’nın merakla beklenen yeni bölümü 15 Aralık Cuma saat 20.00'de Show TV'de!

İşte "Kalp Atışı"nın 24. bölüm fragmanı;

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in yaptığı, senaryosunu Makbule Kosif, Eda Tezcan, Melis Veziroğlu Yılmaz, Meryem Demirli ve Ahmet Ruhan Arca’nın yazdığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ali Burak Ceylan, Merve Çağıran, Hakan Gerçek, Tuğçe Kumral, Fatih Dönmez, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz ve Serkan Tınmaz eşlik ediyor.

KALP ATIŞI 23. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KALP ATIŞI 23. BÖLÜMDE EYLÜL, GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kalp Atışı’nın geçtiğimiz Cuma akşamı ekrana gelen 23. bölümünde Eylül, Ali Asaf’ın kaybolmasının tek şüphelisi olarak gözaltına alınırken Sultan, Ali Asaf’ın mezarını hazırlatarak intikam planını uygulamaya devam etti. Sultan tarafından kaçırılan Ali Asaf bir yere kapatıldı. Uyandığında kendini bağlı halde bulan ve kurtulmaya çalışan Ali Asaf’a Sultan, adım adım Eylül’ü izlettirdi.

Eylül’ü götüren polis aracı kaza yaptı ve Eylül kalp krizi geçiren polise müdahale etti. Serbest bırakılan Eylül, Ali Asaf’ı kurtarmanın yollarını aradı. Ali Asaf’ın bağlı halde tutulduğu görüntülerin internete düşmesiyle herkes büyük bir şok yaşarken, Ali Asaf’ın nasıl kurtulacağı merak konusu oldu.

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Kalp Atışı yeni bölüm fragmanı

Kalp Atışı 24. bölüm fragmanı

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