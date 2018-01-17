Kalp Atışı yeni gününde izleyiciyi yine ekrana kilitleyecek bir bölüm ile geliyor. Artık Pazar akşamları izleyicileriyle buluşacak olan Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı’nın 27. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Ali Asaf’ın Eylül’e, “Sen nereye ben oraya. Benim dünyam sadece karımın etrafında dönüyor!” sözleri dikkat çekerken, Sultan-Sinan ittifakının neler getireceği merakla bekleniyor. Eylül ve Ali Asaf’ın evliliğinde Zeynep’in yaratacağı tehlikenin yakından hissedildiği tanıtımda, Eylül eline geçen mektupla gözyaşlarına boğuluyor. Kalp Atışı bundan sonra Pazar akşamları Show TV’de olacak.

KALP ATIŞI 27. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Kalp Atışı’nın Pazar günü ekrana gelecek 27. bölümünde yılbaşı yemeğinde yaşanan olay sonrası doktorların korkusu iyice artar. Ali Asaf’ın hastanedeki varlığının devamı üzerinden başlayan cepheleşme ise en çok Sinan’ın hoşuna gitmektedir. Bu durumdan yararlanarak Ali Asaf ve Eylül’ü hastaneden uzaklaştırmak için yönetim kurulunu toplama kararı alan Sinan’ı ise Sultan’ın sinsi planı durdurur. Ali Asaf bir anda ortaya çıkan Sultan’dan şüphelenmeye başlamıştır. Ama bu şüpheleri Selim’in telkinleri ve ortaya çıkan sürpriz şüpheli ile biraz da olsa dağılır. Samo ve Alp ise hastaneye gelen bir pop yıldızının aşk hayatını organize etme telaşına düşerler. Eylül trafik kazası sonucu gelen bir ailenin sırlarla dolu hayatlarına dokunmaya çalışıp; öfkeli olduğu babasına karaciğerinden bir parça vermesi için ailenin oğlunu ikna etmeye uğraşır. Ancak Eylül’ün asıl büyük sınavı annesinin intiharından önce yazdığı mektubun İpek tarafından kendisine verilmesiyle başlar.

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in yaptığı, senaryosunu Ebru Hacıoğlu ve Verda Pars’ın yazdığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ali Burak Ceylan, Merve Çağıran, Hakan Gerçek, Fatih Dönmez, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz ve Serkan Tınmaz eşlik ediyor.

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