Bilim insanlarına göre sağlıklı yaşam, beş ana şarta bağlı... Bunlar sigara içmemek, kiloyu dengede tutmak, düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve alkol kullanımını kısıtlamak.

BU KURALLARA UYMAK KANSERE YAKALANMA RİSKİNİ YÜZDE 32 ORANINDA AZALTIYOR

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre; dünyanın dört bir yanından 340 bin katılımcıya ait verileri inceleyen İngiliz uzmanlar, bu beş şartı yerine getirenlerin, en yaygın kanser türleri olan akciğer, meme ya da bağırsak kanserine yakalanma riskinin yüzde 32 oranında azaldığını söyledi.

Seattle’daki Fred Hutchinson Kanser Araştırmaları Merkezi’nden Doktor Anne McTiernen, yağ, şeker ve tuz oranı yüksek gıdalara erişimin kolaylaşmasının şeker hastalığı ve obezite vakalarının artması anlamına geldiği uyarısında bulundu.

VÜCUDUNUZU TAKİP EDİN

Fast food’a erişimin çok kolay olması, beslenme alışkanlıklarını değiştirmeyi zorlaştırıyor. Kişilerin beslenmeyle ilgili seçim yaparken hükümet ya da gıda sektörünün ilk adımı atmasını beklememeli.

Uzmanlar kısaca bireylerin kendilerinin bilinçlenmelerini ve kendi vücutlarını takip etmelerini öneriyor.

Doktor McTiernan’a göre; araştırmalar obez bir kişiyi kilo vermeye ya da hiç egzersiz yapmayan birini daha aktif bir hayat sürmeye ikna etmenin kanser riskini azalttığını gösteriyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER