Dünyanın en önemli sağlık sorunu olan kanser hastalığına dikkat çekmek amacıyla Türkiye’de her yıl Nisan ayının ilk haftası (1-7 Nisan) Kanserle Savaş Haftası kabul ediliyor.

Obezite ve kanser arasındaki ilişkiye dikkat çeken, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kaplan Baha Temizgönül, vücuttaki yağlanmanın yemek borusu, pankreas, safra kesesi, karaciğer, kalın bağırsak, meme, rahim ve böbrek kanseri riskini arttırdığını söyledi.

YÜKSEK İNSÜLİN DİRENCİNE DİKKAT!

Obez kişilerde fazla yağ dokusunun bir iltihap odağı gibi davrandığını, bu süregelen iltihabi durumun kanser riskini arttırdığını söyleyen Op. Dr. Kaplan Baha Temizgönül şöyle konuştu: “Obez kişilerdeki insülin direncinden kaynaklanan yüksek insülin düzeyleri de, bu iltihabi sürece katkıda bulunur. İnsülin seviyeleri yükseldikçe, insülin benzeri hormonlar da kanser öncüsü hücrelerin çoğalarak kansere dönüşmesine zemin hazırlar. Obezite kadınlarda daha sık görüldüğü için özellikle kadınlar kanser için daha büyük risk taşır. Ayrıca Obez kişilerde kadınlık hormonu olan östrojen normalden yüksektir. Bu da rahim ve meme kanserine zemin hazırlar.”

KANSERDEN NASIL KORUNABİLİRİZ?

Vücudun çok daha verimli ve sorunsuz çalışması için ideal kiloda olmak gerektiğini söyleyen Op. Dr. Kaplan Baha Temizgönül şöyle konuştu: “İdeal kilomuz vücut kitle indeksimizin 18,5- 25 arasındaki halidir. Bir örnek verecek olursak: 160 cm boyundaki bir kişi 48 kiloyken de, 63 kiloyken de aslında ideal kilosuna yakındır. Hedefimiz hayatımızı bu sağlıklı kilo aralığında idame ettirmek olmalıdır. Yapılan araştırmalar kanseri önlemek için kilo vermenin önemini vurgulamaktadır. Günlük aldığımız kalori miktarını azaltmak ve hatta oruç tutmak, yüksek insülin miktarını ve insülin benzeri kanseri tetikleyen hormonların miktarını azaltmaktadır. Hayatımızdan kanseri uzaklaştırmak için; ideal kilomuzu korumalı, günde 30- 60 dakika orta düzeyde ya da 30 dakika yüksek tempoda fiziksel aktivite yapmalı, bitkisel ürünlerin daha fazla, yüksek kalorili, şekerli içecek ve işlenmiş kırmızı etleri daha az tüketmeliyiz.”

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