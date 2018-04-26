Peribacaları, doğal kaya oluşumları, yeraltı şehirleri, kayadan oyma tarihi manastırları ve mağara otelleri ile Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da gezinti yapan turistler, bölgedeki hakim tepelerde gün batımını izlemenin keyfini yaşıyor.

AA'nın haberine göre gün boyu, birçok medeniyete ev sahipliği yapan bölgenin tarihi ve kültürel alanlarını ziyaret eden turistler, Ortahisar beldesindeki Kızılçukur vadisi ve Paşabağı mevkisine tur otobüsleriyle, Göreme beldesindeki Güllüdere vadisine ise ATV araçlarla gelip, vadilere hüzmeler bırakan güneşin batışını izliyor.

Bölgenin masalsı güzellikleri güneşin batışı ile ortaya çıkan renklerle bütünleşirken, turistler de bu anı çektikleri fotoğraflar ile ölümsüzleştiriyor.

KAPADOKYA ÜRGÜP'DE GEZİLECEK YERLER LİSTESİ

UNESCO "Dünya Kültür Miras Listesi"nde yer alan Kapadokya'da, her gün yüzlerce yabancı turist, güneşin peribacaları ve kaya oluşumlarına yansıyan son renklerini izleyerek günü tamamlıyor.

Düğün fotoğrafı çektirmek isteyenlerin de rağbet gösterdiği bölgede, dünya evine girmeye hazırlanan çiftler gün batımının izlenebildiği yerlerde bir ömür saklayacakları fotoğraflar için objektifin karşısına geçiyor.

Nevşehir Profesyonel Turist Rehberleri Derneği (NERO) Başkanı Murat Dinç, yaptığı açıklamada, bölgenin tarihi ve kültürel merkezlerini ziyaret eden turistlerin, gün batımı turu ile günü tamamladıklarını belirtti.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarının yüzey renkleri ile güneşin batışında ortaya çıkan renklerin bütünleşerek güzel görüntüler oluşturduğunu aktaran Dinç, yılbaşından itibaren ziyaretçi sayısında önemli oranda artış yaşanan Kapadokya'da, gün batımının izlendiği alanlarda da yoğunluk oluştuğunu ifade etti.

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Dinç, şöyle devam etti:

"Gün boyunca Kapadokya'nın vadileri, yeraltı şehirleri ve diğer alanlarını gezen turistler, dünyada en güzel gün batımının izlendiği yerlerden birisi olan bölgede güneşin kayboluşunu izleyerek günü tamamlıyor. Bölgedeki peribacaları ve doğal kaya oluşumlarındaki mineraller sayesinde kızılımsı bir manzara ortaya çıkıyor, bölgeye gelen turistler gün batımı ile oluşan güzel renkler eşliğinde günü tamamlıyor.

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da farklı aktiviteler var, gün batımı da bunlardan bir tanesi. Bu yılın geçen yıldan daha hareketli olacağını biliyorduk ama bu denli yoğunluk beklemiyorduk. Gün batımı da doğal olarak aşırı ilgi görüyor."

"HARİKA BİR DENEYİM OLDU"

Hindistan'ın Pencap kentinden bölgeye gelen Sandeep Behl, iki gündür Kapadokya'da bulunduğunu ve her iki günde de gün batımını izlemek için Kızılçukur Vadisi'ne düzenlenen tura katıldığını anlatarak, "Türkiye'ye özellikle Kapadokya'yı görmek için geldim.

Buradaki güzellikleri ülkeme döndüğümde arkadaşlarıma anlatacağım ve onlara da gelmelerini tavsiye edeceğim. Gün batımını bu manzarada izlemek benim için harika bir deneyim oldu." dedi.

Ukraynalı turist Seraphim Yemelin ise güneşin batışında ortaya çıkan ve doğayla bütünleşen renkleri fotoğraflamaktan keyif aldığını belirterek, "Kapadokya'yı çok sevdim. Gün batımını burada izlemek çok mükemmel bir durum.

Her akşam çok sayıda insanın buraya geldiğine şahit olduk. Kapadokya, güneşin batışını fotoğraflamak için çok uygun bir yer ve ben de burada çokça fotoğraf çektim." diye konuştu.