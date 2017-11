Karadeniz hamsi sezonundan umutlu!

Son yılların en bol hamsi avı sezonu yaşanan Doğu Karadeniz'de her gece denize açılan onlarca tekne, avlanan binlerce kasa balıkla barınak ve limanlara dönüyor.



Karadeniz'in Ordu ile Hopa arasındaki maviliklerinde avlanan Karadenizli balıkçıların yanı sıra Akdeniz, Ege ve Marmara'dan gelen büyük tekneler de hamsi avına çıkıyor.



Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan yaptığı açıklamada, sezona kötü başlayan hamsi avının ekim ayıyla arzu ettikleri seviyeye çıktığını söyledi.



GEÇEN SEZONDAN DAHA İYİ



Ekimin ardından kasım ayının da avlanma bakımından iyi geçtiğine işaret eden Arslan, "1 Eylül'de yeni av sezonu istediğimiz gibi başlamamıştı. Palamut ve hamsi istediğimiz düzeyde ağlara vurmadı. Ekim ile birlikte her şey değişti. Avcılık bollaştı ve geçen ay istediğimiz gibi gitti. Kasımın ilk iki haftası da bizi mutlu etti" dedi.



Arslan, palamudun ardından hamsinin de son bir aydır bol miktarda ağlara takıldığını ifade ederek, "Ekim ayında palamut avcılığı istediğimiz gibiydi. Yine geçen ay hamsi de kendisini gösterdi. Kasım da arzu ettiğimiz gibi iyi gidiyor. Teknelerin büyük kısmı hamsiye yönelmiş olsa da tezgahlarda yine de bol miktarda palamut bulmak mümkün" diye konuştu.



2.5 AYDA 200 BİN TON HAMSİ AVLANDI



Geçen sezona göre bu dönem hamsi avcılığında çok ciddi artışın söz konusu olduğunu belirten Arslan, bu durumun balıkçılar kadar uygun fiyata hamsi yeme imkanı yakalayan vatandaşların da yüzünü güldürdüğünü söyledi.



Arslan, Doğu Karadeniz'de avcılığın yoğunlaştığını, Akdeniz, Ege ve Marmara'dan dahi gelen onlarca büyük teknenin bölgede hamsinin peşinde olduklarını belirterek, "Bölgede çok yoğun hamsi avı mevcut. Onlarca büyük tekne her gece balığa çıkıyor. Takımlar, sabah barınak veya limanlara 500 ila 2 bin kasa hamsiyle dönüyor. 2,5 ay içerisinde Karadeniz'de 200 bin tonun üzerinde hamsi avlandı" değerlendirmesinde bulundu.



HAVALAR İYİ OLURSA HAMSİ KAYBOLMAYACAKTIR



Hamsi avının hava şartlarının iyi olması halinde uzun süre devam edeceği yönünde beklentilerinin bulunduğunu vurgulayan Arslan, "Şu anda tüm işaret ve belirtiler aralık ayında da hamsinin bol olacağı yönünde. Hava şartları istenilen düzeyde giderse avcılığın ilerleyen dönemde de gidecektir. Bölge halkı uzun süre daha uygun fiyata hamsi yeme imkanı bulacaktır" ifadelerini kullandı.

