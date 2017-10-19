Kardemir Karabükspor Başkanı Tankut: 'VAR' önümüzdeki yıl yüzde yüz olacak

Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, Video Yardımcı Hakem Uygulaması (VAR) ile ilgili, "Ocak ayına yetiştirebilmek için büyük bir gayret var. Ola ki Ocak ayına yetişmezse kesinlikle Ziraat Türkiye Kupası finalinde denenmek isteniliyor. Ama önümüzdeki yıl için yüzde yüz olacak" dedi.

Kardemir Karabükspor, Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanı izleyen Başkan Ferudun Tankut, basın mensuplarına açıklama yaptı. Kulüpler Birliği olarak geçen Pazartesi günü Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile toplantı yaptıklarını hatırlatan Başkan Tankut, kulüplerin alacaklarının federasyon tarafından taksiletlendirilmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Başkan Tankut, şöyle konuştu: "Bu toplantıda bu konuyu gündeme getirdiğimizde başkan; böyle bir uygulama olmadığını, daha önceki uygulamaların aynısının olacağını söyledi. Dolayısıyla öyle bir sorun ortadan kalkmış oldu. Bize, kamuoyuna yansıyan bir takside bölme işi vardı ama öyle bir şey olmayacak. Normal Eylül, Ekim, Kasım ayında peşinatların ödenmesi söz konusu. İlk taksit ödenmişti. Ekim ve Kasım ayında da devam edeceği söylendi. Galibiyet ve beraberliklerle ilgili gelirlerin de Kasım'dan itibaren başlayacağını söyledi. Yani öyle bir sorun ortadan kalkmış oldu."



VİDEO HAKEM UYGULAMASI

Toplantıda Video Yardımcı Hakem Uygulaması (VAR) konusunu da görüştüklerini ifade eden Tankut, "Başkan, 15 gün içerisinde UEFA'dan bir heyetin gelip video hakemliğini uygulayacak şirketin bir çalışma yapacağını söyledi. Arkasından da Ocak ayına yetiştirebilmek için büyük bir gayret var. Ola ki Ocak ayına yetişmezse kesinlikle Ziraat Türkiye Kupası finalinde denenmek isteniliyor. Ama önümüzdeki yıl için yüzde yüz" diye konuştu.



Kardemir A.Ş.'nin takımdan sponsorluğunu çekeceği yönünde spekülasyonlar olduğuna da işaret eden Tankut, "Kesinlikle öyle bir şey yok. Onlar devam ediyor. Onu kimse o şekilde algılamasın. Fakat bir bağış talebimiz vardı. Onu da bugün Milletvekillerimiz Mehmet Ali Şahin, Burhanettin Uysal, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız Mehmet Ceylan toplantı halindeler. Dolayısıyla bu sorunun da çözüleceğini tahmin ediyorum. Hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Bu şehrin menfaatleri ve bu şehrin geleceğiyle ilgili alınacak her kararda, her arkadaşımızın bir mesuliyet yüklenmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.



''ÇIKIŞIMIZI DEVAM ETTİRMEMİZ GEREKİYOR''

Tankut, hafta sonu Osmanlıspor ile zor bir maç oynayacaklarını da söyleyerek, "Rakibimiz bulunduğu konum itibariyle aşağıdan yukarı sıralara çıkış için bu maçı çok önemsiyor. Bizim de çıkışımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Alacağımız 3 puan bizim çıkışımız için çok önemli. Cezaları ve sakatlıkları dolayısıyla 4 oyuncumuzun bu maçta oynayamayacak olması bizim için dezavantaj. Onların yerlerine oynayacak arkadaşlarımız bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerekiyor. Gösterecekleri performansla kadrodaki yerlerini belirleyecekler. O bakımdan onları aratmayacaklarına inanıyorum. Zor bir maç olacak. Ama bu zor maçı kazanmak istiyoruz'' dedi.





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