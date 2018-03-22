Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, ailesiyle birlikte eğlenceli vakit geçiren genç model, Kimby ve Kariann’ın doğum günü kutlamasında Minnie Mouse gibi giyindi.



Aile boyu Minnie kulakları takan Kloss’lar, çocuklar gibi eğlendi. Twitter hesabından o anlara dair fotoğrafları paylaşan Kloss, “Sizin ablanız olmaktan çok mutluyum” mesajını yazdı.

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