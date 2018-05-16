Yeşil-Kırmızılı takımda forma giydiği 2012-13 sezonundan kalan 56 bin 500 euro alacağı yüzünden kulübe daha önce bu sezon ilk yarıda FIFA'dan 3 puan silme cezası getiren Banahene, pazarlıklarla en son 40 bin euroya razı oldu. Günlük kurla 213 bin TL tutan bu parayı kendi arasında toplayan yönetim, Ganalı oyuncuya ödeme yaparak FIFA'ya oyuncuyla anlaştığını bildirdi.



Paranın hesabına geçmesinin ardından Banahene de FIFA'daki Karşıyaka'nın küme düşürülmesi başvurusunu geri çekti. TFF 3'üncü Lig'e düştükten sonra Banahene'nin alacağı nedeniyle sahaya bile çıkmadan tarihinde ilk kez amatör kümeye gerileme tehlikesini savuşturan Karşıyaka yönetimi, eski yabancılardan Ofoedu, Duric ve Fall'la da anlaşarak FIFA'nın kulübe yaptırım tehlikesini tamamen ortadan kaldırmak istiyor. Yeşil-kırmızılılarda Banahene dosyası için 1912 Karşıyaka Derneği'nin başlattığı kulübe destek kampanyası da devam ediyor. Kampanyada şimdiye kadar 10 bin TL civarında bir para toplandığı öğrenildi.





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