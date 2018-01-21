Karşıyaka'da basketbol eski şube başkanı Turgay Büyükkarcı tek listeyle girdiği olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilirken, şirketleşmeyle ilgili de karar alındı.
Gazete Habertürk'ten Abdullah Çelebi'nin haberine göre kongre üyeleri, Büyükkarcı yönetimine basketbol ve futbol şubelerinin yarışmacı haklarının yüzde yüzünü herhangi bir şirkete devretme yetkisi verdi. Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Dairesi'nde yapılan genel kurula Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli ve futbol şubeyi devralması gündeme gelen camianın önemli isimlerinden Nazım Torbaoğlu da katıldı. Kulübün 57 milyon 612 bin 541 TL borcunun olduğu açıklanırken Büyükkarcı yönetimi, alacaklılarla görüşerek sezon sonuna kadar rakamı daha makul seviyeye çekmeye çalışacak. Sürekli, kulübe talip olan Folkart Yapı Başkanı Mesut Sancak'ın transfer yasağının kaldırılması için de elinden geleni yapmayı taahhüt ettiğini söyledi. Yaşar Holding'in basketbol şubeyi, Sancak'ın da futbolu alması konusunda sezon içerisinde görüşmelerin sürdürüleceği öğrenildi. Başkan Büyükkarcı enkaz edebiyatı yapmayacaklarını belirterek, "Karşıyaka bizim namusumuz. Çözüm için buradayız. Sportif başarı önemli ama her şey değil. Mali disiplini sağlamalıyız. Karşıyakalılar artık başı dik dolaşacak" dedi. Büyükkarcı başkanlığındaki yönetimde şu isimler yer aldı: Gökhan Şensan, Cenk Karece, Serkan Ergüven, Cafer Aralı, Mehmet Yaya, Hakan Çeliker, Gökşin Konsoloğlu, İlter Köseoğlu, Önder Ülkü, Hasan Çelik, Levent Dağhan, Ziyanur Hasbay, Rıfat Tekbaş, Ersin Engin. Ekonomik sıkıntıları nedeniyle zor günler geçiren, eski oyuncuları Shukurov ve Kovalchuk'a olan borçlar nedeniyle puan silme cezaları alması gündemde olan Karşıyaka Spor Kulübü, 2. Lig'de kümede kalma mücadelesi verecek.
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