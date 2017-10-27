Kasımpaşa: 3 - Göztepe: 1 | MAÇ SONUCU

Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, Tamer Tuna'nın çalıştırdığı Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

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Kasımpaşa - Göztepe







































Kasımpaşa - Göztepe

Kasımpaşa mücadeleye hızlı başladı. Paşa 10. dakikada Bernard Mensah'ın golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan kullanılan taç atışında topla ceza sahasında buluşan Eduok, topu Mensah'a bıraktı. Mensah gelişine yay içinden sert bir vuruş yaparak skoru 1-0'a getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı bu golle ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

SÜPER LİG'İN FİKSTÜRÜ

Göztepe, 2. yarının başında skoru 1-1'e getirdi. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta arka direkte kafa vuruşu yapan Andre Castro, Göztepe'nin golünü kaydetti.

SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU

Kasımpaşa, bu golden kısa süre sonra yeniden öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Trezeguet ceza sahası içine ortasını yaptı. Ön direğe yakın noktada topa hareketlenen John Murillo kafa vuruşunu yaparak skoru 2-1'e getirdi.

Ev sahibi ekip mücadelenin 75. dakikasında farkı 2'e çıkarmaya çok yaklaştı. Etkili bir performans sergileyen Trezeguet'nin vuruşunta top direğe çarptı ve dışarı çıktı.

PAŞA KENDİNE GELDİ! Kasımpaşa, ligde 5 haftalık aranın ardından ilk galibiyetini alarak kendine geldi. Mavi-beyazlı ekip, Galatasaray, Osmanlıspor, Sivasspor ve Antalyaspor'a mağlup olurken Kayserispor'la berabere kalmıştı.

Paşa maçın 79. dakikasında 3. golünü attı. Ceza sahası yayı önüne kadar topla ilerleyen Bernard Mensah kısa pasını sağ kanatta hareketlenen Strahil Popov'a gönderdi. Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Strahil Popov topu düzeltip sert bir vuruş yaptı ve skoru 3-1'e getirdi.

İKİ TAKIM 53 YIL SONRA KARŞILAŞTI Kasımpaşa ve Göztepe, Süper Lig'de son olarak 1963-64 yılında karşılaşmıştı. Kasımpaşa, rakibini 3-1 mağlup ederek 53 yıl sonra galibiyet aldı.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele Kasımpaşa'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Kasımpaşa bu sonuçla puanını 11'e yükseltti. Göztepe ise 17 puanda kaldı.

KASIMPAŞA: 3 - GÖZTEPE: 1

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Bülent Yıldırım, Mehmet Kısal, Mustafa Sönmez

KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Popov, Omeruo, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Mensah (Dk. 83 Neumayr), Eduok (Dk. 90+2 Veysel Sarı), Trezeguet, Murillo (Dk. 80 Etoundi)

GÖZTEPE: Beto, Sabri Sarıoğlu, Kadu, Leo, Traore, Selçuk Şahin, Castro, Rotman (Dk. 63 Gouffran), Scarione (Dk. 76 Ghilas), Tayfur Bingöl (Dk. 46 Ömer Şişmanoğlu), Jahovic

GOLLER Dk. 10 Mensah, Dk. 53 Murillo, Dk. 79 Popov (Kasımpaşa), Dk. 47 Castro (Göztepe)

SARI KARTLAR: Dk. 58 Mensah (Kasımpaşa), Jahovic (maç bittikten sonra) (Göztepe)

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARIDAN DAKİKALAR

3. dakikada ceza sahasına atılan ara pasında savunmadan seken top, sağ tarafta Scarione'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top yandan auta gitti.

10. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Trezeguet'in soldan ceza sahasına derinlemesine ara pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Murillo, meşin yuvarlağı yay içerisinde müsait durumda bulunan Mensah'a bıraktı. Bu oyuncunun plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Beto'nun solundan ağlarla buluştu: 1-0

15. dakikada ceza sahası dışında buluştuğu topla ceza sahasına hareketlenen Mensah'ın vuruşunda Leo'ya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

41. dakikada Eduok'un uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.

43. dakikada Castro'nun pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Tayfur Bingöl'ün yerden vuruşunda meşin yuvarlak yakın direk dibinden dışarı gitti.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

47. dakikada Göztepe beraberlik golünü buldu. Hücum yönünün sol tarafından Scarione'nin kullandığı kornerde altıpas içine hareketlenen Castro'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

48. dakikada Trezeguet'nin soldan ortasına kale sahasında Eduok'un kafa vuruşunda kaleci Beto, topu iki hamlede kontrol etti.

52. dakikada Trezeguet'nin ceza yayı çizgisi üzerinden kullandığı serbest vuruşta top yan direkten oyun alanına döndü.

53. dakikada Kasımpaşa yeniden öne geçti. Sol kanatta buluştuğu topla hareketlenen Trezeguet'nin ortasında altıpas gerisindeki Murillo'nun kafa vuşunda top ağlarla buluştu: 2-1

75. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Eduok'un ortasında Trezeguet'nin altıpas içinde uygun durumda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yan direğe çarparak dışarı çıktı.

79. dakikada Kasımpaşa farkı ikiye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Mensah'ın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Popov'un gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak sol köşeden filelere gitti: 3-1

Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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