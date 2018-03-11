Kasımpaşa’nın devre arasında Çin ekibi Tianjin Teda’dan transfer ettiği Mbaye Diagne, her geçen hafta Lacivert-Beyazlı ekibe alışıyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre teknik direktör Kemal Özdeş’in düzenli olarak 11’de şans vermeye başladığı Senegalli forvet, dün takımının attığı 2 gole de katkı sağladı.

19’da Samuel Eduok’a boş kaleye gol attıran Diagne, 90+2’de akıl dolu bir frikik golüyle Kasımpaşa’ya 1 puanı kazandıran isim oldu. Ligdeki 8. maçında gol sayısını 4’e çıkaran 26 yaşındaki forvetin 1 de asisti bulunuyor.