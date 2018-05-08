Süper Lig’de Trabzon’la deplasmanda oynadığı karşılaşmadan 5-2’lik galibiyetle ayrılan Kasımpaşalı futbolcular, alınan önemli zaferi doyasıya kutladı.

Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; İstanbul dönüşünde birbirleriyle şakalaşan futbolcuların keyifli görüntüsü dikkat çekti. Maçta 2 gol atıp, 3 asist yaparak yıldızlaşan Trezeguet ise ilginin odağındaki isimdi. Sezon başında Avrupa kupalarına katılma hedefini gerçekleştiremeseler de gelecek sezona umutla bakan Lacivert-Beyazlı futbolcular, alınan 3 puanın Trabzon gibi zorlu deplasmanda kazanılmasına çok sevindi.

Ligin ilk yarısında kendi evlerinde Bordo-Maviler’e direnemeyip sahadan 3-0’lık mağlubiyetle ayrılan futbolcuların dönüş yolunda, “Çok iyi oynadık ve galibiyeti sonuna kadar hak ettik. Böyle önemli bir rakibe karşı dış sahada 5 gol atmak kolay değil. İlk maçı kaybetmiştik ama rövanşı oldukça ses getiren bir skorla almayı başardık” şeklinde yorumlar yaptıkları bildirildi.

PAŞA HIZ KESMİYOR

Trabzon zaferinin ardından 1 günlük izin yapan Kasımpaşa, dün Kemerburgaz Tesisleri’nde G.Birliği maçının hazırlıklarına başladı. Oldukça neşeli geçen idmanda oyuncuların birbirleriyle sık sık şakalaşmaları dikkat çekti.