Kasımpaşa'nın Nijeryalı oyuncusu Eduok, Habertürk'e konuştu

Geçen hafta Karabükspor karşısında harika bir gol atan Kasımpaşa’nın Nijeryalı oyuncusu Samuel Eduok, Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'nin sorularını yanıtladı. Eduok, ligde yavaş yavaş istedikleri noktaya geleceklerini söyledi.

Yeni katılan oyuncuların alışma sürecini atlattığını vurgulayan 23 yaşındaki genç oyuncu, “Çünkü oyuncular birbirlerini anlamaya başladı ve aradaki kimya hocanın da verdiği direktifler doğrultusunda oluşmaya başladı. İyi yöne doğru gittiğimizi hissedebiliyorum” dedi.

Sezon başında koydukları hedeflere ulaşmak istediklerinin altını çizen Eduok, şöyle devam etti:

“Hedefimiz ligi üst sıralarda bitirmek. Hocanın da sezon başından beri söylediği gibi ilk 4 içerisinde yer almak... Geçen sene kaliteli oyuncularımız vardı ve iyi bir sezon geçirdik. Bu sene de yine iyi oyuncularımız var. Bu şekilde çalışıp hedeflerimizi gerçekleştirme amacındayız.”

'KONYA'YI YENMELİYİZ'

Konya maçının önemine de dikkat çeken Samuel Eduok, “Kazanmak zorundayız. Buna inanıyorum. Çünkü iyi çalışıyoruz. Aynı zamanda hem kendimiz hem de taraftarlarımız için oynamamız lazım. Konya maçını kazandığımızda lig sıralamasında da üst taraftarla doğru ilerlemeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

‘HAYALİM BARÇA VEYA REAL...’

“Kalbim Kasımpaşa’yla. Öncelikle kulübüm için elimden gelen yardımı yapmam lazım. Genç bir oyuncu olarak, gerçekleştirmek istediğim ya da hayalini kurduğum şeyler var. Örneğin İngiltere ya da İspanya’da oynamak gibi. Ben de her oyuncunun hayalini kurduğu gibi Barcelona veya Real Madrid’de oynamayı düşlüyorum.”

‘FAVORİLERİM ADEBAYOR - Q7’

“Ligi yakından takip ediyorum. Favori oyuncularımdan biri Adebayor. Çok iyi bir oyuncu. Aynı zamanda Quaresma... Onları izleyerek bir şeyler öğrenebiliyorsunuz. Onların bu ligde olması gerçekten çok önemli. Onları izledikçe kendinizi daha fazla motive edebiliyorsunuz.”