BÜLENT YAVUZ: PAŞA'NIN HAKEM ŞANSSIZLIĞI
Kasımpaşa’nın hakemlerden yana şansı bu sezon da iyi gitmiyor. Geçen sezon da bu tür sıkıntıları bu kulüp yaşamıştı. Kritik kararlar, bazen lehe, bazen de aleyhe oluyor. Paşa’nın geçen hafta da hakemden yana bir şanssızlığı vardı. Dünkü maça gelecek olursak, ceza alanı içerisindeki karmaşalara itmelere ve tutmalara, hakemler öyle kolayca penaltı vermiyordu. Bunun sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da örnekleri çok. Cüneyt Çakır’ın verdiği penaltı kurala uygun bir penaltı. Rakibini ceza alanı içerisinde çekersen ve pozisyonunu bozarsan, bu 10 kusurlu hareketten biridir. Cüneyt bu tür penaltıları veriyor ama diğerleri vermiyor veya veremiyor. İşte bu yüzden kıyamet kopuyor “Neden hep bize oluyor” diye... Hakemin diğer kararlarına baktığımız zaman her iki takım adına olumsuz bir pozisyon yok. Çakır’ın oyuncularla, teknik heyetlerle ve yardımcılarla uyumu da çok iyiydi.
İBRAHİM YILDIZ: "CÜNEYT ÇAKIR'IN PENALTISI!"
Kolay penaltı Kasımpaşa’nın kaderi oldu. Kayseri maçında yaratılan penaltının üzerinden henüz bir hafta geçmedi, bu kez Osmanlı karşılaşmasında yine hakemin yarattığı penaltı pozisyonu vardı.
Üstelik maçı yöneten Türkiye’nin en iyi hakemi diye bilinen Cüneyt Çakır’dı. Çakır, yalnız ülkemiz de değil, Avrupa’da da sık maç yöneten “üst düzey hakem” klasmanında bir isim. Ne var ki, dün verdiği penaltı, eğer penaltıysa bugüne kadar bu tür pozisyonlara neden penaltı düdüğü çalınmaz ?
Ceza sahası içinde serbest vuruşlar sırasında itişmeler artık sıradanlaştı. Bazı oyuncular en ufak bir dokunuşta kendini yere bırakıp hakemi kandırma yoluna gidiyorlar. Hakemler bu tür pozisyonlara penaltı kararı verseler bir rekora imza atarlardı…
Cüneyt Çakır, Diagne’nin elle dokunuşunu penaltı ile cezalandırdı ise Mensah’ın topla ceza sahasına girişi sonrası yapılan itme hareketini nasıl yorumlayacağız? Eğer ilk pozisyon penaltı ise sonrası daha fazla penaltı değil mi?...
Kasımpaşa, ayağa iyi top yapan bir takım. Dün Veysel Sarı ile David Pavelka cezalı oldukları için kadroda yer almadılar. Orta alanda bir sorun olduğunu görmek mümkündü. Sadiku-Pavelka ikilisi birlikte oynadıklarında fark ortaya çıkıyor. Neumayr, fiziksel güçlük yaşıyor. İlk yarı forvete daha yakın oynadı. İkinci yarı ise savunmanın önündeydi… 60 dakikadan sonra yoruldu. Etkisiz kaldı. İyi toplar atamadı. Kemal Özdeş hoca değişiklikte geç kaldı…
Bir diğer hayal kırıklığı da Trezeguet oldu. Takımın en atletik ve yetenekli ismi. Top taşıyan, rakibin arkasına sarkan, pozisyon yaratan bir oyuncu. Osmanlı karşısında bunların hiçbirini yapamadı dersek abartmış olmayız. Yıldız oyuncu da olsa, performans düşüklüğü yaşıyorsa kenara alınabilmeli. Örneğin Edouk bu oyuncunun yerine daha erken düşünülmeliydi… Alan savunması ve bire bir adam tutmada başarılı olan Kasımpaşa kazanmak için tek düze oyun planını bozmamakta inat etti. Önceki maçlara göre daha pasif kalan Popov, bindirmelerde eksikti. Son dakikalarda kazanılan topları inatla havadan kullanması sonuç getirmedi…
Ceza alanı içinde çoğalma sorununu dün de yaşadılar. Kenarlardan gelen yüksek topları, Osmanlıspor savunması rahat karşıladı. Merkezden gelen pasların ceza alanı önünde erimesi en büyük sorundu. Rakibin arkasına sarkma ve şut yok denecek kadar azdı. Kasımpaşa’nın galibiyeti bulamayışının en büyük nedenlerinden biriydi ceza alanı içine girememek…
Son dakikada kaleci Ramazan’ın kornere gönderdiği top kazanılan bir puanda önemli rol oynadı…
İSTEDİĞİNİ ALDI
Osmanlıspor bir puan için gelmişti. Savunma ağırlıklı oynayıp bunu başardılar.
SORUN ÖZDEŞ’TE
Oyunu rakip alana yığamıyor. Az adamla ileri çıkıyor. Değişikliklerde çok geç kaldı.
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