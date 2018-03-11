Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 90+2. dakikada attığı golle deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa, bu sezon son bölümde rakip fileleri havalandırarak aldığı puanlarla dikkati çekiyor.
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde ligin ikinci yarısına etkili bir başlangıç yapan lacivert-beyazlılar, bu bölümde topladığı 12 puanın 5'ini son anlarda atılan gollerle elde etti.
Kasımpaşa, bu sezon kendisine puan kazandıran ilk son bölümdeki golünü ligin 4. haftasında kaydetti. Sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk eden lacivert-beyazlılar, 89. dakikada Alman oyuncu Markus Neumayr'ın fileleri havalandırmasıyla rakibini 3-2 mağlup etti. Son anlarına beraberlikle girilen maçta atılan bu gol, Kasımpaşa'ya ekstra 2 puan kazandırdı.
Lacivert-beyazlılar, 13. haftada da aynı senaryo ile sonuca ulaştı. Sahasında Atiker Konyaspor'u ağırlayan Kasımpaşa, bu kez de Nijeryalı stoperi Kenneth Omeruo'nun 90. dakikadaki golüyle rakibini 2-1 yenmeyi bildi.
İKİNCİ YARIDA SON DAKİKALARDA 5 PUAN
Kasımpaşa, ligin ikinci yarısında oynadığı 8 maçın 5'inde son dakikalarda rakip fileleri havalandırdı. Lacivert-beyazlılar son bölümde kaydettiği gollerle ligin ikinci yarısında ekstra 5 puan elde etti. Kemal Özdeş'in öğrencileri, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup ederken, galibiyeti getiren golü 88. dakikada yeni transfer Mbaye Diagne kaydetti.
22. haftada sahasında Galatasaray'ı Fode Koita'nın 80. dakikadaki golüyle 2-1 yenerek 3 puanı cebine koyan Kasımpaşa, dün de Demir Grup Sivasspor karşısında Diagne ile 90+2. dakikada bir puanı kurtardı. Kasımpaşa ayrıca, ligin 20. haftasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-0 yenerken, puana etki etmeyen ikinci golü 90+4. dakikada Trezeguet attı. İstanbul temsilcisinin 23. haftada deplasmanda 3-2 yenildiği Kayserispor maçında ise aynı dakikada aynı oyuncunun penaltı golü puan için yeterli olmadı.
"HEYECANI SON DAKİKAYA KADAR DEVAM ETTİRİYORUZ
Kasımpaşa Kulübü Sportif Direktörü Nursal Bilgin, elde edilen son dakika puanlarıyla ilgili, "Bu, fiziksel gücümüzün ve dayanıklılığımızın bir ürünü." dedi.
Maçlarda son dakikaya kadar mücadele ettiklerini belirten Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Heyecanı son dakikaya kadar devam ettiriyoruz. İyi de kötü de oynasak bundan vazgeçmiyoruz. Bu bizim ana prensibimiz. Hakem son düdüğü çalana kadar futbolumuzu oynuyoruz. Kafamızdaki tek fikir bu. Oyunu soğutmak ya da yavaşlatmak gibi bir fikrimiz yok. Bu fikirlere tamamen karşıyız." diye konuştu.
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