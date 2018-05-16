Lacivert - Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:



"Takım kaptanımız Veysel Sarı ile 3 yıllık sözleşme yapılmıştır. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan takım kaptanımız Veysel Sarı, Kemerburgaz Tesislerimizde Başkan Vekilimiz Hasan Hilmi Öksüz ve Sportif Direktörümüz Bekir Nursal Bilgin'in de hazır bulundukları imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

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