Katar'ın 2018 Arap Futbol Kulüpleri Şampiyonası'na katılmayacağı bildirildi.

Arap Futbol Federasyonları Birliği Başkanı Turki Al eş-Şeyh, Twitter'daki resmi hesabından yaptığı paylaşımda, temmuz ayında başlayacak Arap Futbol Kulüpleri Şampiyonası'na, Katar'ın katılmayacağını kendilerine bildirdiğini ifade etti.

Al eş-Şeyh, Katar'ın katılmamasına ilişkin sebepler hakkında bilgi vermedi.

2018 Arap Futbol Kulüpleri Şampiyonası, 22 Temmuz-6 Ağustos'ta Fas'ta düzenlenecek.