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MONOPOLY OYNAMAK

Kraliyet protokolüne göre Monopoly oynama yasağı vardı. Çünkü oyun kısır ve anlamsız bulunuyordu. Bu düşünce 2008 yılında oyun kendisine getirildiğinde York Dükü Prens Andrew tarafından ifade edildi. Ancak yasak, Kate için çok da can sıkıcı değil. Çünkü Cambridge Düşesi'nin favori oyunu hokey!