1 | 5

ABD’li manken Kate Upton, bir İtalyan iç çamaşır ve mayo firmasının 2018 yaz koleksiyonu için kamera karşısına geçti. 25 yaşındaki manken ve oyuncu Kate Upton, beyaz renk ağırlıklı bikini ve mayo modellerini tercih etti. Beyzbol yıldızı Justin Verlander ile evli olan Upton, geçen yıl “Daha iyi bir bikini modeli olabilmek için daha küçük göğüslere sahip olmayı” istediğini söylemişti.