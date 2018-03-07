Katılım finansı 4 trilyon doları zorluyor

CIBAFI'nin öğrencilerin küresel ekonomiye ilişkin bir bakış açısına sahip olmasını amaçlayan ve dünya çapındaki katılım bankalarının kurumsal yönetişim pratiklerine ışık tutan "Katılım Finansı-Nişten Ana Akıma Giden İstikrarlı Yol" adlı konferansı, İstanbul Şehir Üniversitesi'nde düzenlendi.

CIBAFI Genel Sekreteri Belatik, burada yaptığı konuşmada CIBAFI olarak Türkiye'de katılım finansı konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "Küresel finans krizi sonrası onuncu yıla girerken, finans ve bankacılığın yüzü de giderek değişiyor. Katılım finansı son yıllarda yalnızca geleneksel piyasalarda değil tüm dünyada etkileyici bir büyüme sergiliyor. Katılımcı, etik, sürdürülebilir, değer eksenli finans, bugünkü finansal mimariyi daha iyiye doğru yeniden şekillendiriyor." bilgisini verdi.

Belatik, katılım finansının her beş yılda bir büyüklüğünü ikiye katladığını ve 2020 itibarıyla bu büyüklüğün 4 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini aktararak, "Katılım finansının büyümesi, değer önerileri ve ortak prensiplerdeki benzerlikler sebebiyle, etik ve sorumlu finansa yönelik artan ilgiden de kaynaklanıyor." yorumunu yaptı.

İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Ahmet Faruk Aysan da Türkiye'nin küresel çapta katılım finansın gelişimi için önemli bir potansiyel barındırdığını dile getirerek, "Türk ekonomisinin sürekli büyümesinin yanında, hem şirketlerimiz hem de halkımız katlım finansına büyük ilgi ve destek gösteriyor. Bu doğrultuda, Türkiye olarak katılım finansında bölgenin liderleri arasında yer almamızın tam zamanıdır." değerlendirmesinde bulundu.