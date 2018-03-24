Apple'ın katlanabilir telefonlar üzerinde çalıştığı haberi ilk olarak 2017 yılında duyulmuştu. LG ile bir işbirliği içerisinde olduğu konuşulan Apple, anlaşılan bu konuyu sanıldığından daha ciddiye alıyor.

Bank of America analisti Merrill Lynch, Apple'ın iPhone X ile başlattığı değişim furyasının katlanabilir telefon ile süreceğini iddia etti. Ünlü analiste göre katlanabilir telefonlar 2020 yılında raflardaki yerini alacak.

Bu telefonda OLED ekran kullanacak olan Apple'ın işi sadece ekranla da değil. Katlanabilir telefon üretebilmek için ekranın yanında, pil, devre kartı gibi dahili bileşenlerin de esnek yapıda olması gerekiyor.

Bakalım katlanabilir telefon rekabetinde Samsung mu yoksa Apple mı elini daha çabuk tutacak.