Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre, 'Bu ilişki 3 günde biter' diyenler yanıldı. Zira aşkları dolu dizgin devam ediyor. Ortak arkadaşları da sevgilileri birbirine çok yakıştırıyor.

ÇOCUKLARIYLA DA TANIŞTIRDI

Kaya Çilingiroğlu, mart ayında sevgilisi Seda Sevin’i çocukları Zehra ve Kaya ile bir araya getirdi.