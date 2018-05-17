‘TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA OLMUŞ’

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, Beste Açar, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Açar’a eski eşinin babası için yaptığı, “Kar Beyazdır Ölüm şarkısını ben yazdım. Şarkıyı rahmetli Kerim Tekin’e vermiştim, bu kararıma Kayahan sinirlendi ve bıçak çekti” çıkışı soruldu.



Açıklamayı talihsiz olarak yorumlayan Açar, şarkıyla ilgili bilinmeyen bir gerçeği ilk kez açıkladı.

‘ŞARKIYI TAYFUN’LA BERABER YAZDIK’

Açar, Duygulu imzalı ‘Kar Beyazdır Ölüm’ün sözlerinin bir kısmının kendisine ait olduğunu iddia etti:



“O albümde Tayfun Bey’in 4-5 şarkısı daha vardı. Birçoğunu ben yazmıştım ama Kerim rahmetli olunca gündeme gelemedi. O şarkının sözlerinin bir kısmı bana ait. Beraber yazmıştık şarkıyı.”



