Kayseri'de iftar vakti ile birlikte 2018 Ramazan ayının 28. gün orucu Kayserililer tarafından açılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2018 Ramazan ayı için hazırladığı imsak saatlerine göre, Kayserililer gece saat 03.15’de kadar sahur yapıp oruca niyet etti. Peki 12 Haziran Kayseri iftar vakti ne zaman? İşte Kayseri imsakiye saatleri...

KAYSERİ İFTAR VAKTİ - 12 HAZİRAN

Kayseri’de gece saat 03.15’e kadar yapılan sahurun ardından niyet edilen 2018 Ramazan ayının 28. gün orucu saat 20.10'da okunacak akşam ezanıyla açılacak. Kayserililer yarın (13 Haziran) tutulacak oruç için saat 03.15'e kadar sahur yapacak.

GÜNÜN DUASI

Allah'ım! Bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır; suçumu bu günde bağışla; ey âlemlerin ilâhı! Affet beni, ey suçları affeden. Rabbim!

GÜNÜN HADİSİ

Hz. Aişe (r.a) anlatıyor: "Ey Allah'ın Resülu, şâyet Kadir gecesine tevâfuk edersem nasıl dua edeyim?" diye sorduğumda Peygamber (s.a.v) şu duayı okumamı söyledi: "Allahümme inneke afuvvun, tuhibbu'l-afve fa'fu anni." (Allahım! Sen affeedicisin, affı seversin, beni affet.)

Tirmizi

GÜNÜN AYETİ

İşte böyleleridir, hayırlarda yarışan kimseler ve (bu konuda başka herkesi) geçecek olanlar! Mü’minun, 61 İller ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI AKSARAY AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN BALIKESİR BARTIN BATMAN BAYBURT BİLECİK BİNGÖL BİTLİS BOLU BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DENİZLİ DİYARBAKIR DÜZCE EDİRNE ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM ESKİŞEHİR GAZİANTEP GİRESUN GÜMÜŞHANE HAKKARİ HATAY IĞDIR ISPARTA İSTANBUL İZMİR KAHRAMANMARAŞ KARABÜK KARAMAN KARS KASTAMONU KAYSERİ KIRIKKALE KIRKLARELİ KIRŞEHİR KİLİS KOCAELİ KONYA KÜTAHYA MALATYA MANİSA MARDİN MERSİN MUĞLA MUŞ NEVŞEHİR NİĞDE ORDU OSMANİYE RİZE SAKARYA SAMSUN SİİRT SİNOP SİVAS ŞANLIURFA ŞIRNAK TEKİRDAĞ TOKAT TRABZON TUNCELİ UŞAK VAN YALOVA YOZGAT ZONGULDAK İlçe MERKEZ AKKIŞLA BÜNYAN DEVELİ FELAHİYE İNCESU ÖZVATAN PINARBAŞI SARIOĞLAN SARIZ TOMARZA YAHYALI YEŞİLHİSAR GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:38 05:18 12:40 16:31 19:50 21:24 2 17.05.2018 Perşembe 03:37 05:18 12:40 16:31 19:51 21:25 3 18.05.2018 Cuma 03:36 05:17 12:41 16:32 19:52 21:26 4 19.05.2018 Cumartesi 03:34 05:16 12:41 16:32 19:53 21:28 5 20.05.2018 Pazar 03:33 05:15 12:41 16:32 19:54 21:29 6 21.05.2018 Pazartesi 03:32 05:14 12:41 16:32 19:55 21:30 7 22.05.2018 Salı 03:31 05:14 12:41 16:32 19:56 21:31 8 23.05.2018 Çarşamba 03:30 05:13 12:41 16:33 19:56 21:33 9 24.05.2018 Perşembe 03:28 05:12 12:41 16:33 19:57 21:34 10 25.05.2018 Cuma 03:27 05:12 12:41 16:33 19:58 21:35 11 26.05.2018 Cumartesi 03:26 05:11 12:41 16:33 19:59 21:36 12 27.05.2018 Pazar 03:25 05:11 12:41 16:34 20:00 21:37 13 28.05.2018 Pazartesi 03:24 05:10 12:41 16:34 20:00 21:39 14 29.05.2018 Salı 03:23 05:10 12:41 16:34 20:01 21:40 15 30.05.2018 Çarşamba 03:23 05:09 12:42 16:34 20:02 21:41 16 31.05.2018 Perşembe 03:22 05:09 12:42 16:35 20:03 21:42 17 01.06.2018 Cuma 03:21 05:08 12:42 16:35 20:03 21:43 18 02.06.2018 Cumartesi 03:20 05:08 12:42 16:35 20:04 21:44 19 03.06.2018 Pazar 03:20 05:08 12:42 16:35 20:05 21:45 20 04.06.2018 Pazartesi 03:19 05:07 12:42 16:36 20:05 21:46 21 05.06.2018 Salı 03:18 05:07 12:43 16:36 20:06 21:47 22 06.06.2018 Çarşamba 03:18 05:07 12:43 16:36 20:07 21:48 23 07.06.2018 Perşembe 03:17 05:06 12:43 16:36 20:07 21:48 24 08.06.2018 Cuma 03:17 05:06 12:43 16:37 20:08 21:49 25 09.06.2018 Cumartesi 03:16 05:06 12:43 16:37 20:08 21:50 26 10.06.2018 Pazar 03:16 05:06 12:43 16:37 20:09 21:51 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:16 05:06 12:44 16:37 20:09 21:52 28 12.06.2018 Salı 03:15 05:06 12:44 16:38 20:10 21:52 29 13.06.2018 Çarşamba 03:15 05:06 12:44 16:38 20:10 21:53 30 14.06.2018 Perşembe 03:15 05:06 12:44 16:38 20:11 21:53 15 Haziran 2018 Cuma Ramazan Bayramının 1. Günüdür.



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