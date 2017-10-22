Kayserispor: 2 - Atiker Konyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Kayserispor, 2. yarının başlarında 1-0 öne geçti. Deniz Türüç, penaltıdan kaydettiği golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu golden 14 dakika sonra tekrar sahne alan Deniz, bu kez asist yaptı. Kayserispor, Ryan Mendes'in golüyle farkı 2'ye çıkardı.

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Atiker Konyaspor, Ömer Ali Şahiner'le farkı son dakikalarda 1'e indirse de bu gol puan için yeterli olmadı ve karşılaşma, ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Kayserispor maç fazlasıyla Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin üzerine çıktı. Atiker Konyaspor ise 7 puanda kaldı.

KAYSERİSPOR-ATİKER KONYASPOR

STAT: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Cevdet Kömürcüoğlu

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Atila Turan, Sapunaru (Dk. 46 Kucher), Şamil Çinaz, Badji, Boldrin (Dk. 57 Güray Vural), Mendes, Deniz Türüç (Dk. 78 Espinoza), Umut Bulut

ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat Öztorun, Ömer Ali Şahiner, Bourabia, Jonsson (Dk. 65 Vedat Bora), Fofana (Dk. 46 Ezekiel), Musa Araz (Dk. 67 Ali Çamdalı), Milosevic ​​

GOLLER: Dk. 50 Deniz Türüç (Penaltıdan), Dk. 64 Mendes (Kayserispor), Dk. 90+1 Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 77 Ali Çamdalı, Dk. 90+4 Ezekiel (Atiker Konyaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

20. dakikada gelişen Kayserispor atağında, Badji'nin pasında kaleyi sağ çaprazdan gören bir pozisyonda topla buluşan Deniz Türüç'ün şutunu çekti. Kaleci Serkan Kırıntılı, sağ direk dibine giden topu güçlükle uzaklaştırdı.

29. dakikada sağ kanattan atağı sürükleyen Lopes, aut çizgisine indikten sonra topu içeriye çevirdi. Ön direğe koşu yapan Umut Bulut'un kafa vuruşunda, top kalenin üzerinden auta gitti.

38. dakikada Atila Turan'ın ceza alanına gönderdiği topu Atiker Konyaspor'dan Ferhat Öztorun kafayla uzaklaştırdı. Dönen topu önünde bulan Mendes'in ceza yayı üzerinde sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

45. dakikada Deniz Türüç'ün ceza alanına gönderdiği topa Umut Bulut, iki savunma oyuncusunun arasından yükselerek kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

49. dakikada Atiker Konyaspor savunmasının arkasına atılan uzun topa Deniz Türüç ile Ali Turan hareketlendi. Ceza alanında bu ikili arasında yaşanan mücadele sırasında maçın hakemi Ali Palabıyık, Ali Turan'ın meşin yuvarlağa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 50'nci dakikada penaltıyı kullanan Deniz Türüç, kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

57. dakikada sol kanattan Musa Araz'ın ceza alanına gönderdiği topu uzaklaştırmak isteyen Kayserisporlu Kucher'in ters vuruşunda, kaleye yönelen topu kaleci Lung son anda uzaklaştırdı.

62. dakikada Umut Bulut'un pasında ceza alanının önünde topla buluşan Deniz Türüç, iki rakibini çalımladıktan sonra şutunu çekti. Kaleci Serkan Kırıntılı, meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin vermedi.

64. dakikada Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç'ün orta sahadan savunmanın arkasına attığı uzun topu kontrol eden Mendes, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

90+1. dakikada Atiker Konyaspor skoru 2-1'e getirdi. Sağ taraftan Kayserispor ceza alanına giren Vedat Bora'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Lung'dan döndü. Dönen topu önünde bulan Ömer Ali Şahiner'in şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1

Karşılaşma, Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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Atiker Konyaspor