Kayserispor Antalyaspor maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda?

Kayserispor ile Antalyaspor, Süper Lig'in 5. haftasının açılış maçında karşı karşıya gelecek. 7 puanla 7. sırada yer alan Kayserispor, 3 puanla 15. sırada bulunan Antalyaspor'u evinde ağırlayacak. Peki, Kayserispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Süper Lig de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. haftanın ilk maçında Kayserispor ile Antalyaspor mücadele edecek. Kayserispor - Antalyaspor maçı 15 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Samet Çiçek yapacak. Mücadelede dördüncü hakem ise Erkan Engin olacak.

"ANTALYASPOR MAÇINDA 3 PUAN ALIRSAK ÖNÜMÜZ AÇILIR"

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Süper Lig'in 5. haftasında yarın oynayacakları Antalyaspor maçını kazanarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin göze hoş gelen, iyi bir futbol sergilediğini, çok sayıda yeni oyuncunun takıma dahil olmasına rağmen uyum sürecini çabuk atlattıklarını belirtti.

Ligde geçen hafta Demir Grup Sivasspor karşısında ilk deplasman galibiyetini aldıklarını, bunun anlam kazanabilmesi için de sahalarında Antalyaspor'u yenmeleri gerektiğini ifade eden Bedir, "Her zaman söylediğim gibi galibiyetin sevinci cumartesi gecesi bitti. Sonra Antalyaspor maçını düşünmeye başladık. Eğer Sivasspor karşısındaki galibiyetin bir anlamı olacaksa Antalyaspor'u yenmemiz lazım. Antalyaspor maçında da 3 puan alırsak önümüz daha da açılır." diye konuştu.

"BU SEFER O FIRSATI VERMEYECEĞİZ"

Bedir, önceki yıllara göre taraftar sayısında artış olduğunu bundan sonraki süreçte Kayseri'de oynanacak maçların deplasman takımları için zor geçeceğini dile getirdi.

Tribünleri doldurmasını bekledikleri 20 bin seyircinin önünde Antalyaspor'u yeneceklerini ifade eden Bedir, şunları kaydetti:

"Antalyaspor çok güçlü bir takım, geçtiğimiz yıl da çok güçlüydü. Yanlış hatırlamıyorsam geçen sezon bir veya iki puanı varken geldi bizi yendi, ondan sonra tırmanışa geçti. Bu sefer o fırsatı vermeyeceğiz. Antalyaspor çok iyi transferler de yaptı. Bazen büyük kulüpler kendilerini rakamsal olarak karşılaştırıyorlar. Biz de karşılaştıracak olursak Antalyaspor'un bir futbolcusuna verdiği para, herhalde bizim tüm bütçemiz demek ama yarın göreceğiz, maç transferlerle bonservis bedelleriyle oynanmıyor, sahada ter akıtarak oynanıyor. Bu maçtan da alnımızın akıyla çıkarız inşallah."

NASRİ KAYSERİSPOR MAÇINDA OYNAYACAK

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, yıldız futbolcuları Samir Nasri ile ilgili, "Kayserispor maçında sahada olacaktır. Hocanın kararı tabii ki ama ilk 11'de olacak gibi geliyor." dedi.

Başkan Öztürk, 8. Yöresel Ürünler Fuarı'ndaki Büyük Antalyaspor Derneğinin standını ziyaret etti. Dernek başkanı Aziz Çetin ve üyelerinden stant ve fuara ilişkin bilgi alan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon Kayserispor maçıyla çıkışa geçtiklerini hatırlattı.

Kayserispor'un güçlü bir takım olduğuna dikkati çeken Öztürk, zorlu bir deplasmanın kendilerini beklediğini kaydetti. Öztürk, Kayseri'de ellerinden geleni yaparak galibiyet serisine başlayacaklarına inandığını vurguladı.

Samir Nasri'yle ilgili gelişmelerin son dönemde medyada farklı yansıtıldığına işaret eden Ali Şafak Öztürk, "Antrenmana sakatlığından dolayı çıkmadı. Futbolu ve oynamayı çok seviyor. Çıktığı antrenmanlara kendini iyi veriyor. Antrenmandan kaçan bir oyuncu değil. Kayserispor maçında sahada olacaktır. Hocanın kararı tabii ki ama ilk 11'de olacak gibi geliyor." diye konuştu.

Kulüp başkanı Öztürk, Samuel Eto'o ile son dönemde yaşanan sıkıntılarla ilişkin ise şunları söyledi:

"Eto'o ile problemimiz yok. Sadece bazı açıklamalar yapıldı. Galatasaray maçından sonra sarmaş dolaş birbirimize sarıldık. Bunlar takım içinde olabilir. Zaman zaman oyuncu ile yönetim, oyuncu ile teknik direktör, hoca ile yönetim arasında her takımda sorunlar olabilir. Bizim işimiz bunları çözmek. Bir problemimiz yok. Eto'o'ya da sorabilirsiniz. Antalyaspor'un krizlerle değil, başarılarla gündeme gelmesini istiyoruz. Öyle de olacaktır. Bu kadar yatırım da başarı için yapılıyor."

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