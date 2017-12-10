Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan ve ligde aldığı Galatasaray galibiyetiyle şampiyonluk yarışına yeniden ortak olan Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor'a konuk oluyor.

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KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ

SAAT: 19:30

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

STAT: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

YAYIN: BeIN SPORTS 1

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Atila, Sapunaru, Kucher, Kana Biyik, Badji, Güray, Mendes, Boldrin, Umut

YEDEKLER: Muammer, Gyan, Levent, Espinoza, Berkant, Varela, Stojiljkovic, Erdal, Erkan, Canberk

TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Babel, Cenk

YEDEKLER: Tolga, Utku, Mitrovic, Fatih, Medel, Talisca, Lens, Orkan, Mustafa, Negredo

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

Bu sezon Devler Ligi'nde harika bir performans sergileyen Beşiktaş, Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik çizdi. Siyah-beyazlılar, Galatasaray derbisi öncesinde oynadığı son 8 lig maçından sadece 2 galibiyet çıkarabilirken 2 maçta mağlup oldu, 4 maçta berabere kaldı. Beşiktaş bu süreçte FFenerbahçe ve Gençlerbirliği'ne kaybederken, Trabzonspor, Başakşehir, Akhisarspor ve Yeni Malatyaspor maçlarından 1 puanla ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Devler Ligi'nde G Grubu'nu lider bitirmeyi garantileyerek Türkiye'de bir ilke imza atmasının ardından ligde Vodafone Park'ta Galatasaray'ı harika bir performansla 3-0 mağlup ederek puanını 26'ya yükseltti.

SÜPER LİG'İN FİKSTÜRÜ

SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU

Sezona Rumen teknik direktör Mario Sumudica yönetiminde Galatasaray mağlubiyetiyle başlayan Kayserispor ise sezonun flaş takımlarından biri oldu. Sarı-kırmızılılar, bu sezon geride kalan 14 maçta sadece 2 kez yenilirken topladığı 26 puanla kritik mücadele öncesinde Beşiktaş'la aynı puanda bulunuyor. Kayserispor ayrıca bu sezon evinde hiç yenilmezken ligde bunu başarabilen dört takımdan biri.

BEŞİKTAŞ, KAYSERİ EV SAHİPLİĞİNDE KAZANIYOR Beşiktaş, Kayserispor'la deplasmanda oynadığı son üç lig maçını da kazandı. Siyah-beyazlılar ayrıca sarı-kırmızılı rakibine tam 6 maçtır yenilmiyor

KARTAL BU SEZON DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda istediği sonuçları almakta zorlandı. Ligde şu ana dek 7 kez rakiplerine konuk olan siyah-beyazlı ekip, bunların 3'ünü kazanabildi. İkişer karşılaşmadan beraberlik ve yenilgiyle ayrılan Beşiktaş, deplasmanda 10 puan kaybetti.

PEPE VE BABEL SINIRDA Beşiktaş'ta üçer sarı kartı olan Pepe ile Ryan Babel, ceza sınırında bulunuyor. Her iki oyuncu, Kayserispor karşılaşmasında da kart görürse, 16. haftadaki Osmanlıspor maçında cezalı duruma düşecek.

Siyah-beyazlı takım, dış sahada Kardemir Karabükspor'u 1-0, Aytemiz Alanyaspor'u 2-1, Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Deplasmanda Fenerbahçe ile Gençlerbirliği'ne 2-1'lik skorlarla yenilen Beşiktaş, dış sahada ayrıca Kasımpaşa ile 2-2, Evkur Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Ligde şu ana dek kalesinde 12 gol gören Beşiktaş, bunların 8'ini deplasmandaki karşılaşmalarda yedi. Konuk olduğu maçlardaki son galibiyetini 5 Kasım'da Göztepe'yi yenerek alan siyah-beyazlılar, Kayserispor'u yenerse 34 gün sonra deplasmanda kazanma başarısı gösterecek.

DENİZ YOK, LUNG VAR!

Süper Lig'in 14. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçının ardından çıkan olaylarda sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle birer maç ceza alan Silviu Lung ve Deniz Türüç'ün durumları hafta içinde Tahkim Kurulu'nda görüşüldü. Tahkim Kurulu Lung'un cezasını kaldırırken Deniz Türüç'ün cezasını ise onadı.

ÖNEMLİ OYUNCULAR DİNLENDİ

Bu sezon 3 kulvarda mücadele eden ve son olarak Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Leipzig ile oynanan karşılaşmaya önemli oyuncularından bazılarını götürmedi. Siyah-beyazlı ekipte, bu sezonun vazgeçilmez oyuncularından Pepe, Ricardo Quaresma, Ryan Babel, Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül, Tolgay Arslan ve Fabricio Agosto Ramirez, Leipzig karşısında forma giymeyerek dinlenme fırsatı buldu.

EROL BEDİR: KİMSE KAYSERİ'YE YÜKSEKTEN BAKAMAZ Beşiktaş'tan korkmuyoruz. Biz değil, onlar korksun. Zira, birincisi Kayseri kenti 1054 metre rakımda. Yani bize kimse yüksekten bakamaz. İkincisi aynı puana sahibiz. Üçüncüsü ise Beşiktaş gibi Avrupa'ya imza atmış bir takım yenersek prestij kazanırız

LİGDEKİ 43. RANDEVU

Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de 43. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 42 maçta Beşiktaş 24, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 6 maçı kaybetmeyen, 5'ini kazanıp, birinde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 65 golüne, sarı-kırmızılılar 41 golle karşılık verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan maçta Beşiktaş 1-0 galip geldi, ikinci devre İstanbul'daki müsabaka 2-2 bitti.

KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR

Beşiktaş ile Kayserispor arasında Kayseri'de yapılan maçlarda ev sahibi ekibin galibiyet sayısında bir farkla üstünlüğü bulunuyor. Kayseri'de ev sahibi ekip 9, Beşiktaş 8 galibiyet elde ederken, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Rekabette deplasmandaki son 3 maçı kazanan siyah-beyazlıların 20 golüne, Kayserispor 25 golle yanıt verdi.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti. Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı. Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maçta atılan 6 gol, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.

Beşiktaş ile Kayserispor takımları arasında Süper Lig'de yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

2011-2012 Beşiktaş-Kayserispor 0 - 2

Kayserispor-Beşiktaş 1 - 0

2012-2013 Beşiktaş-Kayserispor 3 - 1

Kayserispor-Beşiktaş 2 - 0

2013-2014 Kayserispor-Beşiktaş 0 - 3

Beşiktaş-Kayserispor 2 - 1

2015-2016 Kayserispor-Beşiktaş 1 - 2

Beşiktaş-Kayserispor 4 - 0

2016-2017 Kayserispor-Beşiktaş 0 - 1

Beşiktaş-Kayserispor 2 - 2

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