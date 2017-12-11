UMUR TALU: BEŞİKTAŞ BU LİGE YABANCI!

Ligi sadece “büyükler” üzerinden okuyanlar Göztepe ve Kayserispor’u epey ihmal etti.

Başarı ise, onlarınki de başarı. Lider “Sarı Kırmızı” ise, onlar da “Sarı Kırmızı!”

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Önce Tolgay Oğuzhan’ı yedek bırakmıştı; şimdi Oğuzhan, Talisca’yı yedek bırakıyor. Atiba emekli olana kadar böyle demek. Ama orta saha yine olmuyor. Atiba’nın 35 dakikada 40 kez topla buluşmasının gol açısından pek manası yok. Kadro bu maça saklanmış ama sahada yoklar.

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Sezonun ciddisi, Vida’yı yedek tutması muhtemel Tosic, ilk 3 dakika, kaleden uzak olsa da iki önemli Pepe müdahalesi yaptı.

Cenk 9’da karşı karşıya 9 numara gibi vuramadı. Lung kale önünde büyüdü.

Quaresma’nın emek dolu “al da at”ında Oğuzhan’ın santrfor olmasına gerek yoktu. Hatta köşeyi aramasına, hatta kaleye bakmasına da!

Kanadında Güray-Mendes rüzgarı olan takımın Bulut’u da boş kaleye yapıştı. O sıra Tosic, önceki gözleme itiraz etmiş, “Vida yerime geçebilir” demişti!

DEV KAYIP 8 PUAN Beşiktaş'ın, Şampiyonlar Ligi dönüşündeki performans düşüklüğü devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, bu sezon devler Ligi dönüşü Süper Lig’de oynadığı 6 maçın sadeece 2’sini kazanabildi. kartal, 6 maçta tam 8 puan kaybetti.

Cenk’in gollük kafası yine Lung’da kaldı ya, Negredo için için ısındı.

Umut karşı kale önünde şut atar gibi ıskalayarak Cenk’in ayağına vurmasa, Beşiktaş 11 Kayserili arkasına asla sarkamayacaktı.

Soyunma odasına Pepe ile teknik direktör Sumudica sarılarak gitti. Neden? Pepe, Sporting’de denemeyi geçemeyip 18’inde Maritimo’ya geldiğinde, Rumen oyuncu Sumudica, Maritimo’da 2. sezonu kapatıyordu. Sporting denemesini geçen Quaresma ise A takıma yol alıyordu. Dünya ve Portekiz küçük, saha büyük!

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2. yarı Beşiktaş bir fazla başladı. Tercümesi, 'kuşatma' demek. 11 yerine 10 kişiyle kapanan takım demek. Bir tercümesi “Negredo da hemen oyuna” demek. Ama sözlükten Talisca çıktı. Ayaklardan kafalardan kötü şutlar çıktı. Kayserispor iyi kontraya çıktı. Babel’in sayısız içeri kat etmelerinin ‘cılkı’ çıktı. Nihayet Negredo’ya vize çıktı.

1-2-5-2’ye döndü Beşiktaş. Başı da döndü. 10 kişiyi 100 kişi gibi gördü.

Beşiktaş’ı eleştirmek zor:

Şampiyonlar Ligi’nde babasının ligi gibi oynayıp durdu! Annesinin liginde ise oynayamıyor, oynatmıyorlar. Ama anne izni olmadan da ötekine gidemiyorsunuz!

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Sezon 1993-94. Maç Kayseri’de. Kayserispor, Beşiktaş’ı 3-1 yeniyor. O Kayserispor esasen şimdi Erciyesspor; çünkü sonra forma ve isim değiştiler. Beşiktaş’ın eski kaptanı, 'Feda' sezonu teknik direktörü Samet Aybaba Kayserispor’un başında. Bir gol sevincinde oyuncusu kazayla gözünü morartıyor; diyor ki, “Keşke her maçı kazansak da gözüm morarsa.”

Öyle olmuyor tabii! Kayserispor o sezon düşmekten işte o 3 puanla kurtulmuş oluyor.

CEVDET ERGUN: ‘DEV’ AYNASI

Kartal için Avrupa’dan yayılan virüs artık tehlikeli boyutlara geldi. Sanırsınız G.Saray galibiyetiyle ilk yarı bitti! Şu kesin; Leipzig’deki yedekler, Kayseri’deki aslardan fazla reaksiyon verirdi. Bilic dönemindeki göçebelikte ‘deplasmanda nasıl kazanılır’ın yüksek lisansını veren Beşiktaş, giderek finallere ‘son gece çalışan’ öğrencilere benzedi.

İlk yarıda Cenk’le, Oğuzhan’la harcananlar yüzde yüz; kazanılan penaltı ise yüzde 50... Keşke Collina yorumcu olsaydı da, hakem eskilerine bu kadar iş düşmeseydi. Şenol hoca, derbideki kaçanları da düşünerek, bu takıma artık ‘bitirici vuruş’ çalıştırma zamanı gelmedi mi!

Yenilen golde 11 yıl S.Donetsk havası solumuş ‘stoper’ Kucher, soldan ortalıyor, F.Bahçe’nin üyelikten attığı Gökhan uykuda izliyor, eşi Jelena’nın “O dünyanın en iyi savunmacısı, çünkü benim gibi bir hücumcuya karşı oynuyor” dediği Tosic’in ayağı kayıyor, Umut’a dokunmak kalıyor. İkinci yarı Kartal bir fazla, ama Q7 dengeliyor!

İlk yarıda Oğuzhan’a getirdiği top hariç yerinde yeller esiyor. Ne o, ne de Talisca maç seçmiyormuş, gel de külahıma anlat! Gören göz kılavuz istemiyor. Güneş’in değişiklikleri etkisiz, kapananlar elini kolunu sallaya sallaya puan alıyor, Kartal’a doldur boşalt yakışmıyor! Yerden yere vurulan F.Bahçe 2, G.Saray 5 puan fark atmış. ‘Dev aynası’ kırılmak için daha ne bekliyor!

Yiğidin hakkı Kayseri’ye... Başta Kucker ve Mendes olmak üzere, yürekleriyle oynadılar. 11’e 11 olsa, kazanabilirlerdi. Tebrikler.

GÜNEŞ TUTULMASI Beşiktaş, şampiyonluk yolunda Kayseri’de çok önemli 2 puan kaybetti. Yaklaşık 40 dakika boyunca 10 kişi oynayan rakibi karşısında yaptığı ve yapmadığı hamlelerle eleştirilen Güneş, alınan beraberliğin sorumlusu olarak gösterildi

BÜLENT YAVUZ: YÜZDE YÜZ DOĞRU KARAR

Yaşar Kemal Uğurlu’dan 10 numara maç... Hatta 10 bile az, yıldızlı 10 numara! “Niye?” diyeceksiniz. Kabul edelim ki sana göre, bana göre bir pozisyonda penaltı düdüğünü çalmış ve beyaz noktayı göstermişsin. İtirazlar had safhaya ulaşmış. Hakem hem oyuncuları kontrol etme hem de kuralları uygulama açısından ne kadar doğru varsa hepsini yaptı. Önce oyuncuları sakinleştirdi, sonra aşırıya kaçanlara sarı kartları gösterdi. Daha sonra da penaltı atışını sağlıklı yaptırdı. Şimdi gelelim penaltıya...

Umut Bulut topla oynamaya çalışırken öncelikle ağır davranıyor. Arkasından gelen Cenk Tosun, herhalde Kayseri oyuncu topa ‘nasıl vuracak?’ diye bakacak hali yok. Onun da topla oynama hakkı var ve ayağını topa uzatıyor. Uzanan bu ayakta kesinlikle kasıt yok. Cenk ayağını uzatıp topla oynamaya çalışırken, Umut’un darbesiyle karşılaşıyor. Hakem de bunu görünce tam da “Bir oyuncu rakibine vurursa” eylemini gördüğü için penaltıya hükmetti. Bu kadar basit, yüzde yüz doğru karar. Kartların hepsi kurala uygun. 10 kişi kalmış bir Kayseri’nin ve taraftarının baskısı ve etkisi altında da kalmadı. Haklarını da yedirmedi. Yaşar Kemal Uğurlu’ya kocaman bir alkış.

UMUT BULUT'TAN PENALTI İTİRAFI Maç sırasında penaltı olmadığını düşündüm ama sanırım herkes penaltı olduğunu söylüyor. Ben de penaltı olduğunu söyleyebilirim