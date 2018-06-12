Kayserispor Başkanı Erol Bedir, transferin bayram sonrası hareketleneceğini, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi büyük bütçeli takımların bu sezon transferde daha temkinli davrandıklarını söyledi.
Sarı-kırmızılı takımın 4-5 oyuncu alıp transferi kapatacağını söyleyen Bedir, Feyenoordlu Bilal Başaçıkoğlu konusunda, ''Henüz sonuçlanmadı. Yarın akşama kadar sonuçlanmasını bekliyoruz. Hem oyuncuyla hem de kulübüyle prensip anlaşmasını yaptık. Yalnız, transferde bildiğiniz gibi bazen yüzde 1 yüzde 99'dan büyük olabilir. Şuanda biz büyük oranda anlaştığımızı düşünüyoruz ama imza atmadığımız için kesin bir şey söyleyemiyoruz'' dedi.
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, ücretinde bu sezon için indirim yapan Kayserispor'un Ganalı yıldızı Asamoah Gyan için güzel sözler söyledi. Asamoah'ın dünya çapında bilinen, tanınan bir oyuncu olduğunu, geçtiğimiz sezon sakatlıklar nedeniyle kendisini gösteremediğini belirtti.
Bedir, ''Asamoah ile ilgili gelişmeleri açıkladık. Kendisine teşekkür ediyoruz. Geçen sezon aldığımızda birçok kulüp peşinde olmasına rağmen onların 3'te 1 fiyatına bize geldi. Bize gelmesinin nedeni biz ona buraya gelip takıma liderlik etmesini söyledik. Asamoah bizim bu projemize onay verdi ve olabileceğini söyledi. Başladı fakat sakatlıklar, şanssızlıklar ve iyi olduğu dönemde de rotasyonun yeterince sağlanamaması nedeniyle yeterince faydalı olamadı. Sezon tatile girdikten sonra kendisi bizi aradı. Biz ekonomik olarak hiç bir şey talep etmediğini ama geçtiğimiz yılla birlikte kariyeri ve Kayserispor'a verdiği söz açısından fedakarlık yapmak istediğini söyledi. Bizimle kontratı vardı. İstese kontratındaki ücreti yattığı yerden de alabilirdi. Bunu yapan oyuncu örneklerini başka takımlarda görüyoruz. Kendisi bu söylediklerini kontratında yenileyerek bize gönderdi. Genç oyuncuların aldığı bir maaşla ve performans ağırlıklı 'eğer oynarsam alırım' pozisyonuna döndürdü. Çok mutlu olduk'' diye konuştu.
"ALACAĞIMIZ OYUNCU SAYISI 4-5'İ GEÇMEZ"
Kulüp Başkanı Erol Bedir, sarı-kırmızılı kulübün transfer politikasının bu sezon için 4-5 oyuncuyla sınırlı olduğunu belirterek, ''Transfer döneminde bizim birkaç oyuncumuzla ilgili yetkisiz menajerler bir şeyler konuşuyor. Bazı medya organları da bunları yazıyor. Şu dakikaya kadar yetkili olan sözleşmesi devam eden oyuncularımızla ilgili herhangi bir teklif almadık. Aslında bunda acele etmemek lazım daha erken. Zannediyorum 1 hafta 10 gün sonra transfer piyasası hareketlenecektir. Büyük bütçeli kulüplerden birinin başkanı değişti. Biri şampiyon oldu ama UEFA nedeniyle transferde kısıtlamalarla karşı karşıya. Bir diğeri ise mali açıdan küçüleceğini söylüyor. Şu ana kadar transferde en etkili takım Kayserispor. Zira, biz geçen yıl kadromuzu çok sayıda oyuncuyla takviye ettik. Şu ana kadar 2 resmi transfer gerçekleştirdik. Belki yarın öbür gün 1-2 transfer daha olabilir. Zaten alacağımız oyuncu sayısı 4-5 olacak. İnşallah güzel bir sezon bizi bekliyor olur. '' diye konuştu.
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