Kaza yapan Kenan Sofuoğlu, Türkiye'ye getirildi

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Fransa'da kaza yaptı. Dünya Supersport Şampiyonası'nın 10. ayağında yarışan Sofuoğlu, başkent Paris yakınlarındaki Nevers Magny-Cours Pisti'nde dün gerçekleştirilen sıralama turlarında kaza geçirdi.
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nu taşıyan ambulans uçak İstanbul'a iniş yaptı.
"İSPANYA YARIŞINA YETİŞMEK İSTİYORUM"
Sofuoğlu, dün yaptığı açıklamada, "Bu sefer kötü düştüm, belimde ve kalçamda 3 kırık var. Herkes benim dün kaza geçirdiğimi düşünmüştü ama dün yağda kaymıştım. Bugün ise kaza yaptım." demişti.
Vücudunu hareket ettiremediğini ifade eden milli sporcu, "Acilen Türkiye'de tedavi olmam gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı konuyla ilgileniyor. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu aradı. Bu gece beni uçakla aldıracaklar." diye konuştu.
Sofuoğlu, bir an önce tedaviye başlanması gerektiğini, 3 hafta sonraki İspanya yarışına yetişmek istediğini kaydetti.
DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: İNŞALLAH KISA SÜREDE İYİLEŞECEK
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'da kaza geçiren milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ile telefonda görüştüğünü bildirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kaza sonrası hastaneye kaldırılan Sofuoğlu ile telefonda görüştüğünü belirterek, "İnşallah kısa sürede iyileşecek" dedi.
Çavuşoğlu, "Fransa'da pistte kaza geçiren Kenan Sofuoğlu kardeşimle telefonda görüşüp geçmiş olsun dileklerimi ilettim. İnşallah kısa sürede iyileşecek" ifadelerini kullandı.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK, KENAN SOFUOĞLU İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Supersport Şampiyonası'nda kaza geçiren milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, kaza sonrası Sofuoğlu'nun sağlık durumuyla yakından ilgilenen Bak, milli motosikletçiyi arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Sofuoğlu'na geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Bak, Türkiye'nin milli sporcunun yanında olduğunu ve pistlere en yakın sürede döneceğine inandığını belirtti.
SAĞLIK BAKANI DEMİRCAN: İSTANBUL'DA TEDAVİ EDİLECEK
DHA'da yer alan habere göre, Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan yazılı bir açıklama yaparak, Fransa'da kaza geçiren milli sporcu Kenan Sofuoğlu'nun ambulans uçakla yarın sabah saat 8:00 sularında İstanbul'a getirilerek, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınacağını açıkladı.
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Misafir 1 dakika önceAcil şifalar dilerim00
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Misafir 20 dakika önceAllah'tan acil şifalar diliyorum en kısa zamanda sağlığına kavuşursunuz00
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Misafir 29 dakika öncemerak etmeyin ülkemizde çok iyi cerahlar var babam omurilik kırılmıştı ama 45 günde düzeldi00