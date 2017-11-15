Kazakistan: Borat mayosu giyen turistler gözaltına alındı

Kazakistan'da film kahramanı Borat'ın mayolarından giyen altı Çek Turist gözaltına alındı.

Çek turistler, geçen hafta başkent Astana'da Borat mayolarıyla fotoğraf çektirdi.

Kazak medyası, turistlere "müstehcen" görünümleri nedeniyle 67'şer ABD doları para cezasına çarptırıldı.

Mayo, Sacha Boaron Cohen'in bir Kazak televizyoncuyu oynadığı Borat filminde meşhur olmuştu.

- PA Sacha Baron Cohen ve Borat mayoyu 2006 tarihli filmde meşhur etmişti.

Olay, Kazak sosyal medya kullanıcıları arasında hararetli bir tartışma da başlattı.

Gazeteci Assem Mirjekeeva Facebook paylaşımında "Biz aynısını ülkelerinde yapsak Çek makamlarının tepkisi ne olurdu merak ediyorum." diye sordu.

Facebook kullanıcısı Vitaliy Shuptar "Bence tepki göstermezlerdi. Polisimiz çok hassas" yanıtını verdi.

Bir Instagram kullanıcısı ise "Ulusumuzun onuruna hakaret ettikleri için adli suçlama da yöneltilmeliydi" dedi.

Borak Kazakistan'da tartışmalı bir karakter.

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Kazakistan filmin DVD'lerinin satışını yasaklamış, Kazak hükümeti de Sacha Baron Cohen'e dava açma tehdidinde bulunmuştu.

Filmin bazı sahneleri Kazakistan'da geçse de çoğunlukla Romanya'da çekilmişti. Kazak yetkililer filmin ülkeyi ırkçı, cinsiyetçi ve geri kalmış olarak göstermesinden şikayetçiydi.

Ancak 2012'de Kazak Dışışleri Bakanı, turizmi geliştirdiği için Cohen'e teşekkür etmişti.