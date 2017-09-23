Keçiörengücü: 8 - Mersin İdman Yurdu: 0 | MAÇ SONUCU

3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlikle oynayan Keçiörengücü, henüz puanı bulunmayan Mersin İdman Yurdu'nu ağırladı. Maç, tarihe geçebilecek bir skor olan 8-0'la bitti.

Maçın ilk golü 4. dakikada penaltıdan İlyas Kubilay Yavuz'la geldi. Keçiörengücü, Okan Baydemir, Ahmet Güven ve Umut Pusat'la 3 gol daha buldu ve mücadelenin ilk yarısı ev sahibinin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Keçiörengücü, 2. yarıda da Umut Pusat, İlyas Kubilay Yavuz, Rıdvan Koçak ve Uğur Albayrak'la 4 gol daha bularak maçı 8-0 kazanarak puanını 10'a yükseltti. Mersin İdman Yurdu ise 4. maçında da puanla tanışamadı.

Keçiörengücü

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