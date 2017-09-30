Kemal Özdeş: Etkili olduğumuz zamanlara dönmemiz gerekir

Kendileri açısından ilk yarının sorunlu geçtiğini dile getiren Özdeş,"Karşılaşmanın ortada geçtiği anlarda cepheden atılan şut ile 1-0 geriye düştük. 1-0'lık skor rakibe güven verdi. Bizi bocalattı. Oyun ortada dediğimiz anda devrenin son saniyelerinde 2-0 geriye düştük. Bu skor işimizi güçleştirdi." değerlendirmesini yaptı.

İkinci yarıda ön tarafta 2 oyuncu hamlesini denediklerini ifade eden Özdeş, şöyle devam etti;

"Üçüncü golü yediğimiz ana kadar istediğimiz oyun standardını tutturduk. Bu 15 dakikada oynadığımız oyunda pozisyonumuz vardı. 3-0 dan sonra rakip daha öz güvenli oynadı. Ancak takımım oyun disiplininden kopmadı. İlk 6 haftada gerçekleştirdiğimiz oyun standardını sergileyemedik. Etkili olduğumuz zamanlara dönmemiz gerekir. Bunu gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Ligin en genç takımıyız ve kalitemiz yüksek. İç sahadaki etkili performansımız beni ümitlendiriyor."

Karşılaşmanın hakemi Özgür Yankaya'yı eleştiren Kemal Özdeş, "Hakem sonuca etki etmedi. Ancak ilk yarıda takdir haklarını rakipten yana kullandı. İkinci yarıda adaletli bir yönetim ortaya koyunca, hızlı bir oyun ortaya çıktı. Bir takım sonuncu, bir takım yedinci diyerek maçlar yönetilmemeli." diyerek sözlerini tamamladı.

Kemal Özdeş

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