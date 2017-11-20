Kemal Özdeş: "Taktik disiplin kazanmamızı sağladı"

Süper Lig'in 12. hafta kapanış maçından Kasımpaşa deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, takımın ikinci yarıda gösterdiği taktiksel disiplinin kazanmalarını sağladıklarını söyledi.
Ligin önemli maçına çıktıklarını ve deplasmanda uzun bir aradan sonra kazanmalarının güzel olduğunu kaydeden Özdeş, "İlk yarı her iki takımın aynı şekilde kazandığı toplarla hızlı hücumları ile gelişti. Orta alanda boşluklar oluştu. Karabükspor'un oyuncularının özelliklerinde uygun bir oyunda pozisyon vermedik. İkinci yarı bu oyunu kontrol altına alarak dar alanda oynamamız gerekiyordu. İkinci ayrıda istediğimiz oyunu oynadık. Hem takım savunmasını doğru yaptık hem de kazandığımız toplarla ilk yarıdaki gibi çabuk ve telaşlı hücum yapma yerine daha dengeli oyun oynadık. Belki doğru zamanda bir gol bulduk. Daha sonra fırsatlar bulduk. Takımımın ikinci yarıda gösterdiği taktiksel disiplin belki kazanmamızı sağladı. Oyuncularımı kutluyorum. Şimdi üst taraflara biraz daha yakınlaştık. Önümüzdeki haftada kazanmamız gerekiyor. Takımımız 3 haftadır etkili oyun oynuyordu ve bunu burada da sürdürerek 3 puanla İstanbul'a dönmek beni çok mutlu etti. Karabük takımına da başarılar diliyorum, onlar da son ana kadar maçı çevirmek için uğraştılar. Kulübün bir takım problemleri var ve onlar için de gelecek maçlarda başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu.
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