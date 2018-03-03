Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa, sahasında Osmanlıspor ile 1-1 berabere kaldı.

Mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Kazanmamız gereke bir haftada karşılıklı bir puan aldı takımlar. Oyunun başlangıcında ritimsiz başlamak, doğru topa sahip olamamak ve doğru yerleşememek ilk yarı bize problem yaşattı. Sonra penaltıdan geriye düştük. Sonra da golü bulduk. İlk yarı belki defansif açıdan bizim açımızdan problem yoktu ama top kullanma, hareketsizlik ve üretkenlikte problem yaşadık. İkinci yarı daha doğru oynadık. Belki de tüm maçların ikinci yarılarında takımım daha doğru oynuyor. Bu kez rakip takımın direnci onların istediği gibi işledi. Oyunun bütünlüğünde daha fazla topa sahip olmamıza rağmen üretken olamadık. Bu kez gelen her topta rakip kendi yarı alanını savundu. Baktığınızda bir puan hak gibi duruyor. Hakemler de iyi maç yönetti ama Cüneyt hoca bir daha izlediğinde penaltının ağır olduğunu anlayacak. Tabii buna sığınmamak lazım. Üst sıralara yaklaşma fırsatı vardı ama bunu değerlendiremedik. Lig devam ediyor. Dış sahada kazanmaya çalışacağız. Ligin sonuna kadar da üst sıralarda olma adına mücadelemizi devam ettireceğiz. Gerekli dersleri çıkaracağız. Rakibimiz de mücadeleden dolayı kutluyorum" ifadelerini kullandı.



Özdeş, Murillo hakkında gelen bir soruya ise şu şekilde cevap verdi:

"Sağlık açısından bir sorunu vardı ama toparladı. Ona da şans gelecektir. Ancak ikinci yarıdan bu yana doğru oynayan takımda ona şu an pek ihtiyaç olmuyor."