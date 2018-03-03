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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile Osmanlıspor karşı karşıya geliyor... Lacivert-beyazlılar, ligde 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 29 puan toplayarak, 11. sırada bulunurken, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan Osmanlıspor ise 20 puan ile 17. sırada yer alıyor.

KASIMPAŞA - OSMANLISPOR

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEM: Cüneyt Çakır

SAAT: 19.30

YAYIN: beIN Sports 1

CEZALILAR: Veysel Sarı, David Pavelka (Kasımpaşa) / Lawal, Umar (Osmanlı)

SAKAT: Vrsajevic (Osmanlı)

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Ben Youssef, Omeruo, Veigneau, Sadiku, Neumayr, Mensah, Koita, Trezeguet, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Luiz Carlos, Yalçın, Anıl, Muhammed Bayır, Ceyhun, Tortol, Regattin, Payam, Pinto, Mehmet Batdal

TEKNİK DİREKTÖR: İrfan Buz

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

PAŞA LİGDE ÖNDE

Kasımpaşa - Osmanlıspor serisinde geride kalan 9 maçta Paşa'nın 6 galibiyeti bulunurken, Osmanlıspor ise 3 kez kazanan taraf oldu. Ligin ilk yarısında Başkent'te oynanan mücadelede ise ev sahibi ekip 3-0'lık skorla 3 puana uzanan taraf oldu.

KEMAL ÖZDEŞ: EVİMİZDE ÇOK ARZULUYUZ

Süper Lig’de üst sıraları hedefleyen Kasımpaşa’da teknik direktör Kemal Özdeş, Osmanlı maçı öncesi açıklamalarda

bulundu. Deneyimli hoca, “Ligin ikinci devresinde sahamızda oynadığımız 3 maçı da kazandık. Özellikle kendi

evimizde çok coşkulu ve istekli oyunlar ortaya koyuyoruz. Osmanlı maçında da aynı tutumu sergileyerek sahadan 3 puanla ayrılmayı istiyoruz. Kazanarak hem taraftarımızı mutlu etmek hem de üst sıralara yaklaşmak istiyoruz” dedi.