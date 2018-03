"TOPRAK YETENEK OLARAK BENDEN DAHA ÜSTÜN"

Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk olan Kenan Sofuoğlu, AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtladı.



Dünya Supersport Şampiyonası'nda Avustralya'nın ev sahipliğinde düzenlenen sezonun ilk yarışında geçirdiği kaza ile ilgili bilgiler veren milli motosikletçi, 2018 sezonunun kendisi için önemli olduğunu belirterek, "Bu sezon bittiğinde planlarımıza göre yarış kariyerimizi tamamlayacağız ve 20. yılımızda bu sporda son noktayı koyup, gelecek nesillerdeki çocuklara destek olacağız." dedi.



Sezonun istediği gibi başlamadığını vurgulayan Red Bull sporcusu Kenan, "Avustralya'daki ilk yarışta sıralama turlarındaki son hazırlıkta pistin en hızlı virajında 160 kilometre süratle giderken arka lastiğim patladı. Bu şekilde bir kaza yaptık. Özellikle sağ kolumda ve sol kalçamda büyük bir yaralanma oldu. 2017 sezonunda Fransa'da sakatlandığım noktada deri kaybı gibi bir yaralanma yaşadım. Daha önceki yıllarda olduğu gibi yine pes etmedim ve 'Yarışacağım.' dedim. Doktorların onayını aldık ve anlık bir tedavi yapıldı. Çok fazla darbe aldığım ve kaslarımda hasar olduğu için istediğimiz gibi bir yarış olmadı. Yarışı 13. sırada bitirdik." diye konuştu.



Kenan Sofuoğlu, 13 yarışlık bir şampiyonadan bahsettiklerinin altını çizerek, "Önce iyileşmemiz gerekiyor. Ayağımdaki yaralanma derindi. Deri nakli gereken bir yaralanmaydı. Türkiye'ye geldiğimde doktorların kontrolü sonrasında böyle bir nakle ihtiyaç olmadığı ve kendi kendine iyileşeceği söylendi. İyileştiğini söyleyemem, sürekli kanama oluyor. Bu hafta doktorlarla net bir karar vermek istiyoruz. Çünkü yeni bir kazada aynı yerden hasar alırsam, enfeksiyon kapma ihtimali yüksek. Bu nedenle sakatlıktan dolayı sezona şanslı başlamadım. Her zaman mücadeleyi tercih ettim ama nasipte ne varsa o olur. Hayırlısıyla iyileşirim, çünkü Tayland yarışına sadece 10 gün kaldı. O yarışa hazır olup olmayacağım da henüz belli değil." değerlendirmesinde bulundu.



"TOPRAK YETENEK OLARAK BENDEN DAHA ÜSTÜN"

Kenan Sofuoğlu, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ile ilgili de görüşlerini açıklarken, "Onlar bizden daha şanslı." dedi.



Kendisinden önce motor sporlarında başarı elde etmiş veya kendilerine yol gösterecek birilerinin olmadığını aktaran Kenan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İşimiz gerçekten zordu. Avrupa'ya gitmemiz gerekiyordu. Televizyondan, dergilerden gördüğümüz kadarıyla onlar da motosikleti yatırıyordu, biz de yatırıyorduk. Bizim de dizlerimiz değiyor, onların da değiyordu. Onlar ne kadar hızlı, ne imkanlarla yarışıyor hiçbir bilgimiz yoktu. Bunları bilmeden yola çıktık. Allah da işimizi rast getirdi ve belli bir noktaya ulaştık. Çok zorlanarak ve çok zaman kaybederek bu noktaya geldik. Yıllarımız heba oldu diyebilirim. Toprak ile alakalı böyle bir sorun yok. Onun önünde bu yolu açmış bir ağabeyi var. Allah bize otobanları yapmayı nasip etti, onlar da bu yollarda hızlı bir şekilde ilerleyecektir. Onlar bizden şanslı. Sadece Toprak demeyelim, Öncü kardeşler de var, çok yetenekliler. Birebir yaptığımız antrenmanlardan anladığım, Toprak yetenek olarak benden daha üstün. Motosikleti benden daha iyi kullanabildiğini düşünüyorum."



Toprak Razgatlıoğlu'nun kariyerinde ilk kez Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarıştığını anımsatan Kenan Sofuoğlu, "İnşallah ona tecrübemizi aktardığımız zaman, inanıyorum ki bizden daha iyi yerlere gelecek kapasitesi var. Sağlam ve dikkatli adımlar atıp, kariyerini çok güzel hazırlayıp, dünya şampiyonalarında iyi hale getirme çabamız var. Tabii ki çok zorlu bir sezon onu bekliyor. Daha önce Avrupa şampiyonlukları ve başarıları var ama dünya şampiyonaları çok farklı. Çok deneyimli isimlerin yarıştığı bir yerden bahsediyoruz. Bir başlangıç yaptı, ilk yarışında 10. bitirdi. Biz hedef olarak zaten ilk 10'u koymuştuk. Önünde en azından 15 yıllık bir kariyeri var. İnanıyorum ki defalarca kez dünya şampiyonlukları alıp, ülkeyi bizden de iyi temsil edecektir." ifadelerini kullandı.



Kenan Sofuoğlu, branşlarında yaşadıkları en büyük sıkıntının birkaç marka dışında gerçek anlamda destek alamamaları olduğunu söyledi.



Markaların kendilerine destek vermemesini, olmayan bir branşı oluşturmaya çalışmaları olarak açıklayan Kenan, "Şanslı olduğumuz nokta, Gençlik ve Spor Bakanlığımız yani devletimiz arkamızda duruyor ve sporculara imkan sağlıyor. Sadece Gençlik ve Spor Bakanlığının verdiği imkanlarla birkaç Kenan, birkaç Toprak gibi sporcuya destek olunabilir. Daha fazla sporcuya destek olunması için diğer kurumların da devreye girmesi lazım." diye konuştu.



Son günlerde motosiklet sektöründe herkesin üzüldüğü yeni bir vergilendirmenin çıktığını kaydeden Kenan, "Bu anlamda ufak motosikletlerde bir sıkıntı yaşanıyor. Tabii ki lüks motosikletleri ayırmak gerekiyor. Küçük motosikletlerden yani 25 cc altındakilerden vergilendirmenin biraz ele alınması ve insanların daha çok kullanabilmesini yaygınlaştırmamız gerekiyor. Hem trafik hem de ekonomi anlamında ülkeye faydası olacaktır. Yetişecek gençlerin geleceğiyle alakalı da her türlü faydasını göreceğiz. İnşallah bunlarla alakalı öncülük yapmak istiyorum ama aktif kariyerim devam ettiği için çok da fazla her şeye faydalı olma şansım yok. İlerleyen yıllarda bu konularda biraz daha hassas davranmaya ve öncülük yapmaya çalışacağım."



"PARKURLAR ÇOĞALDIKÇA SPORCULAR DA ÇOĞALACAKTIR"

Kenan, motor sporlarının Türkiye'de gelişmesi için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu belirterek, "Parkurlar çoğaldıkça sporcular da çoğalacaktır." dedi.



Gençlik ve Spor Bakanlığının, Türkiye'nin birçok kentine stadyumlar inşa ettiğine dikkati çeken Kenan, "Benim işim futbol değil ama çok sayıda Avrupa'ya gönderdiğimiz futbolcularımız var. Neden motor sporlarında sadece birkaç isim var? Bunun başlıca sebebi şu; Türkiye'nin hiçbir yerinde şu an aktif olarak şehirlerde yapılmış parkurlar yok." diye konuştu.



Her şehirde insanların futbol oynayabileceği sahaların bulunduğuna işaret eden Kenan, şöyle devam etti:



"Bugün Ankara'dayız. Ankara'da çok fazla gencin spor otomobili, motosikleti var. Bu insanların çıkıp da kullanabilecekleri parkur yok. Türkiye'nin diğer illerinde de aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Gençlerin, otomobil, motosiklet tutkunlarının benden öncü olarak istediği bir pist vardı. Bu projeyi Düzce'de başlattık. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik, inşallah tamamlayacağız. Hayalim şuydu; biz bunu yapalım Türkiyeye örnek olsun."



Kenan, İtalya ve İspanya'da her 80-100 kilometrede bir yarış pistinin yer aldığını vurgulayarak, "Bu pistler, hız tutkusu olan insanların çıkıp o içindeki duyguyu tatmin etmelerini sağlıyor. Bunlar olmadığı zaman insanlar otobanlara çıkıyor. Motosikleti, otomobili ile hız yapıyor. Kaza yapıyorlar, hem kendi hayatlarını kaybediyor hem de başka insanların hayatlarına sebep oluyorlar. Bu ticari bir düşünce değil, ihtiyaçtır." ifadelerini kullandı.



Motor sporlarının geleceğinin parlak olduğunun altını çizen milli motosikletçi, "Motor sporları ülkede çok şeyi değiştirecektir. Çünkü gelecek vadeden bir spor. İnşallah, biz de burada yerimizi alırız. Yatırımlar konusunda belli adımlar atılmaya başlandı. Düzce'den sonra Uşak'ta da bir pist çalışmasına başlandı. Adım adım gelişiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve federasyon üzerine düşeni yapıyor ama özellikle federasyonun bu işi kaldırmaya gücü yetmez. Bu iş hep beraber olur. Türkiye'de bizlerin destekçisi devlet. Benim şahsi sponsorlarım var ama genç sporcular için o sponsorları bulmak da mümkün değil. Onların işi bizden daha da zor. Biraz daha zamana ihtiyaç var. Parkurlar çoğaldıkça sporcular da çoğalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.





KENAN SOFUOĞLU'NUN HAYALİ

Aktif spor hayatını bıraktıktan sonraki planlarını anlatan Kenan Sofuoğlu, "Formula 1'de yarışmış bir sporcumuz bile yok. Hayalim, Formula 1'e bir sporcu yetiştirmek. Özellikle kartingden başlatıp sporcuları yetiştirebilmek." dedi.



Kenan, Türkiye'de pistin sadece İstanbul'da bulunduğunu, onun da şahıs tarafından işletildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"İstanbul Park bir şahıs tarafından kiralandı, orayı kendisi işletiliyor. Herkesin buraya girmeye imkanı yetmeyebilir. İstanbul Park'ın işleticisi Vural (Ak) ağabey. Onunla alakalı da bir şey demiyorum. Hakkıdır, kiralamış, işletiyor ama halk için oraya girmek kolay değil. Maddi gücü yetmiyor olabilir. Bu anlamda devletin, belediyelerin yapacağı pistlere ihtiyaç var. Oralara çok ucuz miktarda paralar ödeyerek girebilirler ve bu sayede hem spor gelişir hem de sektör büyür. İstanbul Park'a otomobiliniz, motosikletiniz ile girebiliyorsunuz ama ne kadar ücret ödendiğini bilmiyorum. Burayı işleteni kesinlikle suçlamıyorum. Çünkü yüksek rakamda kira ödediğini biliyorum. Kirayı ödeyip, sonuçta burayı işletiyorsanız. Bunun bir gideri var. Bunu da karşılamak gerekiyor. Bu konuda bir şey demeye hakkım ve yetkim yok."

Dünya şampiyonası denildiğinde 5 ayrı kategori bulunduğuna dikkati çeken Kenan, "MotoGP'deki iddialı pilotların birçoğu ile yarıştım ve onları geçtim. MotoGP'de de şampiyon olduğunuzda aldığınız unvan dünya şampiyonluğu." dedi.



"5 ayrı kategoride de şampiyon olsanız Uluslararası Motosiklet Federasyonuna (FIM) göre dünya şampiyonu kabul ediliyorsunuz." diyen Kenan, şöyle devam etti:



"MotoGP'nin daha yüksek bir popülaritesi var. MotoGP'de sporcu başına 1 yıllık yarışma bütçesi 20 milyon avro iken Supersport'ta 1 yılık yarışma bütçesi 1-2 milyon avro. Ben MotoGP hakkımı Toprak ve Öncü kardeşler için kullanmak istiyorum. MotoGP'nin en büyük takımı Repsol Honda Takımı. İspanya'nın bir markası. THY Honda Takımı olsaydı MotoGP'de Toprak ve Kenan olur muydu? O zaman sponsorlar 'Ben bu kadar para ödüyorum oraya 2 tane de Türk sporcu koyacaksınız.' derdi. Bu yarışta bir Türk markası yokken orada nasıl Türk sporcu görmeyi düşünebiliriz. Böyle bir ihtimal yok. İspanyol ve İtalyan markalar yatırım yaparken kalkıp da 'Türk'ü koyalım.' demezler. Türk markası girerse Türk sporcunun yer alması kolaydır. Öncü kardeşler var. Daha 14 yaşındalar. Önlerinde 5 yıl var. MotoGP için öncü kardeşleri yetiştireceğim ve birinin şampiyon olacağına inanıyorum."



BÜTÇELER YÜKSEK

Kenan Sofuoğlu, dünya şampiyonasında bir pilotun yarışması için yüksek bütçenin gerektiğini vurguladı.



Milli motosikletçi, en büyük destekçilerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı ve federasyon olduğuna dikkati çekerek, "Bize bu bütçelerde yardımcı oluyorlar. Dünya şampiyonasında bir pilotun yarışması yüksek rakamlar gerektiriyor. 30 kişilik bir ekip çalışıyor. Bu ekibin 4-5 tane motosikleti ve ekipmanlarını hazırlayarak Avustralya gibi dünyanın öbür ucuna gitmesi, oradan Tayland'a geçerek dünya turu yapması düşünün ki ne kadar maliyetli. Avustralya'ya sadece Toprak ve ben gittiğimiz zaman 10 bin avro gibi bir rakamsa 30 kişilik ekibin kargo uçaklarıyla gidip gelmesini düşünün." değerlendirmesini yaptı.

AFRİN'DEKİ MEHMETÇİĞE GÖNÜLDEN DESTEK

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Afrin'de terörle mücadele eden Mehmetçik için dua ettiğini dile getirdi.



İki hafta boyunca Avustralya'da bulunduğunu ve sürekli Afrin bölgesindeki harekatla ilgili haberleri takip ettiğini anlatan Kenan, şöyle konuştu:



"Ne kadar kaybımız var, ne kadar terörist öldürülmüş hep bunları takip ettim. 8 askerin şehit olduğunu duyduğumda yatağımda utandım. Orada askerimiz, Mehmetçiğimiz şehit oluyor. Kendi kendime düşündüm, ne yapabilirim diye. Çekip oraya gitsem faydalı olur muyum, faydalı olamam. Aklıma farklı farklı senaryolar geldi. Yapabileceğim en büyük şey dua edebilmek. Başkomutan tarafından hep beraber gideceğiz denilene kadar beklemek... Gönlümüz ve duamız her zaman Afrin'de. İnşallah en az kayıpla atlatırız."



"BİZDE EMEKLİLİK YOK"

Aktif spor hayatını sürdürdüğünü belirten Kenan, "Rabbimin çizdiği bir yol var, o yolda yürüyeceğiz. Bizde emeklilik yok." dedi.



"Ne kadar daha devam ederim bilmiyorum." ifadesini kullanan milli sporcu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yaşım ilerledikçe zorlanıyorum. Sakatlıkları atlatabilirsem bu sezonu da şampiyonlukla bitirmek istiyorum. Bıraktıktan sonra yapacak çok iş var. Bizde emeklilik yok. Toprak Razgatlıoğlu ile Can ve Deniz Öncü kardeşler var. Hedefim bu sporcuları dünyanın zirvesine çıkarmak. Benim bu sporculara ağabeylik yapmam gerekiyor. Tecrübelerimle onlara yol göstermem gerekiyor. Devlette ve federasyonda görev almayı düşünmüyorum."



FİLMİNİN GÖSTERİMİ İÇİN CUMHURBAŞKANI'NI BEKLİYOR

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, hayatıyla ilgili bir filmin çekildiğini ve gösterimi konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programını beklediğini ifade etti.



Sponsorluğunu yapan firmanın desteğiyle filmin hazırlandığını anlatan Kenan, "Bu film yabancılar tarafından çekildi. Galasının ocak ayında yapılması planlanmıştı. İzlediğimde gençlere öncülük yapabilecek bir film olduğunu gördüm. Çünkü içinde çok zorlu bir hayat hikayesi var. Cumhurbaşkanımız ile Külliye'de yapalım ve Türkiye'nin her yerinden gençleri getirelim, izlesinler istedim. Fragmanı Cumhurbaşkanı'na gösterdim ve çok beğendi. Kendisi bana 'O zaman bunu Külliye'de yapıyoruz.' dedi. Film hazır. Cumhurbaşkanı'nın programını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



OSMANLISPOR'A GÜVENİYOR

Osmanlıspor'un lisanslı sporcusu Kenan Sofuoğlu, Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren kulübünün bunu aşarak ligde kalacağına inandığını söyledi.



Kendisine değer veren Osmanlıspor ve kulübün kurucu başkanı Ahmet Gökçek'e teşekkür eden Kenan, "Ben Osmanlıspor'un lisanslı sporcusuyum. Türkiye'de büyük futbol takımlarının yapmadığını yaptılar. Osmanlıspor bana her konuda destek oluyor. Bu beni güçlü kılıyor. Osmanlıspor zor bir dönem yaşıyor. Gördüğüm kadarıyla bu sıkıntıyı atlatacaklar. Son maçı da kazanarak umut verdiler." değerlendirmesinde bulundu.