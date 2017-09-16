Kenan Sofuoğlu ilk sıradan başlayacak

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda Portekiz'in ev sahipliği yapacağı sezonun dokuzuncu yarışına ilk sıradan başlayacak.
Portekiz'in Portimao bölgesindeki 4 bin 592 metrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde yarın gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları sona erdi.
Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk 2 yarışında mücadele edememesine rağmen üst üste 4 etaptan zaferle ayrılarak şampiyonluk mücadelesinde yeniden iddialı konuma gelen Kawasaki Puccetti takımından milli pilot Kenan Sofuoğlu, 1.45.541'lik derecesiyle yarınki yarışa pole pozisyonunda başlama hakkını elde etti.
GRT Yamaha adına yarışan pilotlar klasmanı lideri Fransız pilot Lucas Mahias, 1.45.576'lık zamanlamasıyla sıralama turlarını ikinci sırada tamamladı.
MV Agusta Reparto Corse ekibinin ABD'li pilotu Patrick Jacobsen ise 1.45.591'lik süresiyle üçüncü sıranın sahibi oldu.
Yarın TSİ 14.00'te gerçekleştirilecek sezonun dokuzuncu yarışına ilk 10 sıradan başlayacak pilotlar şöyle:
1. Kenan Sofuoğlu (Kawasaki Puccetti): 1.45.541
2. Lucas Mahias (GRT Yamaha): 1.45.576
3. Patrick Jacobsen (MV Agusta Reparto Corse): 1.45.591
4. Sheridan Morais (Kallio): 1.45.688
5. Jules Cluzel (CIA Landlord Insurance Honda): 1.45.906
6. Niki Tuuli (Kallio): 1.45.970
7. Federico Caricasulo (GRT Yamaha): 1.46.365
8. Luke Stapleford (Profile): 1.46.638
9. Gino Rea (Kawasaki Go Eleven): 1.46.731
10. Christian Gamarino (BARDAHL EVAN BROS. Honda): 1.46.867
Muhabir: Doga Kirmizioglu
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