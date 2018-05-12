Aldığı emeklilik kararı nedeniyle son yarışına çıkacak Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan Kenan Sofuoğlu, 1.54.671'lik derecesiyle yarışa 3. sıradan başlama hakkı elde etti.

GRT Yamaha takımının Fransız pilotu Lucas Mahias 1.53.042'lik süresiyle yarınki yarışa pole pozisyonundan başlayacak.

NRT takımının Fransız sürücüsü Jules Cluzel ise 1.54.027'lik zamanlamasıyla sıralama turlarını ikinci sırada tamamladı.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda 2007, 2010, 2012, 2015 ve 2016 sezonlarını zirvede kapatan 33 yaşındaki Kenan Sofuoğlu, bu sezon organizasyonun Avustralya'daki ilk yarışında yaptığı kaza sonrası yaşadığı sakatlık nedeniyle diğer etaplara katılamamıştı.

Yarın TSİ 12.30'da gerçekleştirilecek sezonun beşinci yarışına ilk 10 sıradan başlayacak pilotlar şöyle:

1. Lucas Mahias (GRT Yamaha): 1.53.042

2. Jules Cluzel (NRT): 1.54.027

3. Kenan Sofuoğlu (Kawasaki Puccetti): 1.54.671

4. Federico Caricasulo (GRT Yamaha): 1.54.949

5. Rob Hartog (Hartog - Against Cancer): 1.58.701

6. Luke Stapleford (Profile): 1.59.495

7. Massimo Roccoli (G.A.S.) 1.59.607

8. Hikari Okubo (Kawasaki Puccetti): 1.59.814

9. Sandro Cortese (Kallio) 2.00.028

10. Raffaele De Rosa (MV Agusta Reparto Corse): 2.00.581