Dünya Supersport Şampiyonası'nda Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, hafta sonu İtalya'da düzenlenecek etabın ardından kariyerine son verecek.

Instagram hesabından bir açıklama yapan Kenan Sofuoğlu, yarış kariyerini noktaladığını duyurdu.

Kenan Sofuoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımın isteği üzerine yarış kariyerimi noktalıyorum! Bu hafta sonu İtalya'da 'Jübile' yapma kararı aldık. Son zamanlarda yaşamış olduğumuz sakatlıklar, ailemin korkuları ve Cumhurbaşkanımın artık bırakmam gerektiği talimatı düşündüğümden erken bir zamanda bu kararı almamıza sebep oldu. Gözüm arkada kalmayacak çünkü ülkemizi dünya arenasında temsil edecek sporcular yetiştirdik, şanlı bayrağımızı onlara teslim ediyorum. 20 yıl önce başlayan kariyerimizde hayalim Dünya Şampiyonalarında yarışabilmekti şükürler olsunki rabbim bize 5 kez şampiyon olmayı nasip etti. Bu şampiyonlukları almamızda çok kişinin emeği var! Bizi bu yolda destekleyen ve dualarını esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunarım. Yarıştığım takım ve sevenlerim için 12-13 Mayıs İtalya'da jubile yapacağız!"

Kenan Sofuoğlu, 2007, 2010, 2012, 2015 ve 2016 yıllarını şampiyonlukla kapatırken geçen sezon da dünya ikincisi olmuştu. Bu sezon şampiyonanın Avustralya'daki ilk yarışında kaza yapan Sofuoğlu, sakatlığı nedeniyle son 3 etaba katılamamıştı.