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Posta Gazetesi'nin haberine göre, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz İstanbul'dan Los Angeles'a 'busines class' uçmuş. Gidiş dönüşe 33 bin lira ödemiş. Eminem ve Beyonce gibi yıldızların konserlerini 'VIP Pass' ile sahne önünden izlemek için de 17 bin liraya yakın para ödemiş.