Kilis'e PKK/PYD terör örgütü tarafından düzenlenen roketli saldırılar sürerken, bir vatandaşın roket tarifi yapması sosyal medyaya en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

İHA'nın haberine göre, yaşlı adamın, Şeyh Muhammed türbesi yakınlarına Suriye'nin Afrın bölgesinden PKK/PYD terör örgütü tarafından düzenlenen roketli saldırı sonrası olayı yöresel şiveyli ve heyecanla anlatması sosyal medyada 'Kilislinin roket tarifi' olarak en konuşulan görüntüler arasında yer aldı.

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