HT Magazin'de yer alan habere göre, ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde The Hollywood Reporter’a verdiği röportajda, “Felsefe kitabı demek yerine ona benzer bir konseptte kitap diyelim. Çünkü bazen bu kelime kulağa korkutucu gelebiliyor” dedi.

Bu Konu İle İlgili Haberler