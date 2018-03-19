Kim Kardashian, vasiyetine eklettiği ilginç maddeyi kapak olduğu Amerikan Elle dergisine açıkladı. Kardashian, "Yatağa mahkum olursam, ölüm döşeğinde bile makyajımın, saçlarımın ve tırnaklarımın kusursuz görünmesini istiyorum." dedi.

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