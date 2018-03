Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, “You Keep Me Hangin’ On” şarkısıyla hatırlanan, zamanında Türkiye’de de konserler veren şarkıcının “Here Comes The Alien” (Uzaylılar Geliyor) adlı albümü, piyasaya çıktı.



Wilde, tanıtım toplantısında “Pop müziğe geri dönmemi uzaylılar tavsiye etti” dedi.

