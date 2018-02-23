Daha önce Varşova ile Dubai’de düzenlenen, e-spor, risk sermayesi ve blok zinciri alanlarında uzmanlaşmış sektör profesyonellerini bir araya getirmeyi amaçlayan Kinguin & Friends etkinliklerinin İstanbul ayağı, 21 Şubat’ta Ortaköy Feriye Palace’ta gerçekleşti.
Kinguin’in kurucusu ve CEO’su Viktor Romaniuk Wanli’nin açılış konuşması ve Kinguin hakkındaki sunumuyla başlayan etkinlik, Singapur merkezli Unity Group ortaklarından Callum Laing’in farklı şirketlerin birleşmelerinin doğurduğu fırsatlar ve birleşme dinamiklerine dair bilgi verdiği panelle devam etti.
Türkiye’nin işlem hacmi en büyük kripto para borsası BTCTurk’ü kuran ve hâlihazırda CEO’luğunu yapan Özgür Güneri’nin kripto paraların Türkiye’deki durumunu kapsamlı biçimde anlattığı paneli dinleyicilerden yoğun ilgi gördü.
Devamında ise kriptopara.io kurucusu Fatih Güner, yatırımcıların doğru ICO’yu bulmak için karar vermeden önce sormaları gereken sorulara dikkat çekti ve başarılı bir ICO için güven faktörünün önemini vurguladı. Kurucusu olduğu IcoSwat ile blockchain start-up’larına danışmanlık hizmeti sunan 4129Grey CEO’su Alemşah Öztürk, ICO’ların popülerliğinin sağlam temelleri olup olmadığını ve ICO’ların geleceğinin ne olacağı konularında görüşlerini dinleyicilerle paylaştı.
E-spor ve dijital oyunların ele alındığı kısımda ise setimedia Kurucu Ortağı Tuğbek Ölek ve Netmarble EMEA Genel Müdür Yardımcısı Aras Şenyüz, oyun sektöründeki yatırım fırsatlarına ve en son eğilimlere değindi. Bu bölümdeki ikinci panelde ise sahnede Aras Şenyüz’e katılan Royal Bandits E-Sports takımının kurucusu Can Gürsu, yeni kurulan takımlar ve e-spor liglerinin nasıl yönetilmesi gerektiğinden bahsetti.
KINGUIN KRİPTO PARA ARZINA HAZIRLANIYOR
Kinguin’in 30 Mart’ta başlayacak ICO’su hakkında Kim Rom’un yaptığı sunum, katılımcılar tarafından dikkatle takip edildi. Rom sunumunda salondaki yatırımcılara ve kripto paralarla ilgilenen herkese Kinguin kripto parası Krowns’un diğer kripto paralardan farklarını, sunduğu avantajları ve gelecek planlarını anlattı.
Günün sonunda ise Kinguin & Friends etkinliğinin sunucusu Maciej Sawicki, Kinguin’in Varşova’da tamamen e-spor takımlarına ve etkinliklerine yönelik olarak inşa ettiği, Nisan 2018’de kapılarını açması planlanan Kinguin E-spor ve Performans Merkezi’ni dinleyicilere tanıttı.
Etkinlik Kinguin’in CEO’su Viktor Romaniuk Wanli’nin teşekkür konuşmasıyla sona erdi. Kinguin & Friends’in bir sonraki ayağı Singapur’da gerçekleşecek.
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